کاهش 70 درصدی تب مالت انسانی در شهرستان ملکان

به گزارش خبرنگار مهر در ملکان، علی محمودزاده صبح چهارشنبه در بازدید مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی از این شبکه افزود: در سایه همت کارکنان این شبکه و نیز همکاری عموم مردم، تلاش های گسترده ای برای پیشگیری و کنترل بیماری‌های مشترک بین انسان و دام صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: با انجام گسترده عملیات واکسیناسیون بیماری تب مالت، وقوع این بیماری در جمعیت انسانی شهرستان ملکان در سالجاری 70 درصد کاهش داشته است.

محمودزاده با اشاره به قابلیتهای بالای این شبکه از مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی خواست با جهت تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفی شیر و مواد خام لبنی و ارائه خدمات به شهرستانهای منطقه مساعدتهای لازم صورت گیرد.

بهراد زندیه مدیر کل دامپزشکی استان نیز با استماع صحبتهای کارکنان این شبکه گفت: میز کار دامپزشکی در روستاهاست و هر خدمت کوچکی که با نیت خیر انجام می‌گیرد از هزاران عبادت با ریا در نزد خداوند با ارزش تر و مقدس‌تر است.

وی افزود: امروز که با توکل بر خداوند متعال و همت نبروهای داخلی شاهد پیشرفت‌های فراوان در زمینه‌های مختلف نظیر، انرژی هسته‌ای، سلولهای بنیادی و تجهیزات نظامی هستیم، سربازان گمنام سلامت نیز بایستی با تمام توان در جهت حفظ و حراست ازدومین سرمایه ملی کشور که همانا سرمایه‌های دامی است گام بردارند چرا که آینده جهان در گرو تأمین غذا و امنیت آن است.