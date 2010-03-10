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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۳۳

"بستنی یخی" اوایل سال 89 آماده نمایش می‌شود

"بستنی یخی" اوایل سال 89 آماده نمایش می‌شود

فیلم سینمایی "بستنی یخی" به کارگردانی آرش معیریان اوایل سال آینده برای نمایش عمومی آماده می‌شود.

سیدمحسن وزیری تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: تدوین "بستنی یخی" قبل از شروع سال 89 به پایان می‌رسد و صداگذاری را علی رشیدی انجام می‌دهد، آهنگساز این فیلم هنوز مشخص نشده و قرار است دو ترانه برای تیتراژ خوانده شود که با انتخاب آهنگساز و خواننده این بخش از فیلم انجام می‌شود.

وی گفت: پیش از این تقاضا دادیم نام فیلم به "زن ذلیل" تغییر کند که با آن موافقت نشد و تصمیم داریم نام فیلم را به "اولین شب ازدواج" تغییر دهیم که به زودی برای آن درخواست می‌دهیم.

"بستنی یخی" با بازی حدیث فولادوند، حمید گودرزی، یوسف صیادی، سحر کرمانیان، محمدرضا وزیری، رضا شفیعی جم، فتحعلی اویسی، آیدا قهرمان، نعیمه نظام دوست، داریوش سلیمی و سحر کرمانیان یک کمدی خانوادگی است.

آرش معیریان فیلم‌های سینمایی "کما"، "چپ دست"، "شارلاتان" و "آنکه دریا می‌رود" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1049090

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