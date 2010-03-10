مبارزه با حیوانات موذی در شهر بندرعباس بر عهده مرکز بهداشت نیست

عبدالحسین مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: این مرکز تنها مسئولیت بازدید و گزارش آن را برای ارگان مربوطه در راستای ازبین بردن و پاک کردن محیط برعهده دارد.

وی ادامه داد: از بین بردن این حیوانات بر عهده سازمان پارک ها بوده که این بخش نیز بر اساس قانون پیگیری اینگونه امور را به بخش خصوصی واگذار کرده که تا کنون انجام این امر در بندرعباس رضایت بخش نبوده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار داشت: با توجه به تمامی تذکرات داده شده مبنی بر به خطر افتادن سلامت شهروندان همچنان مشکل نابودی حیوانات موذی و پاکیزگی شهر بر جای خود باقی و بهداشت شهر نامناسب است.

مدنی خاطرنشان کرد: بازارچه ماهی فروشان بندرعباس هم غیر استاندارد بوده و شهرداری در این زمینه اقدامات لازم را جهت بهسازی این مکان انجام دهد.

وی در پایان افزود: یکی از مشکلات عمده این مرکز کمبود نیروی انسانی برای بازرسی و نظارت بر بهداشت شهر است که باید به صورت مداوم بر این امر رسیدگی کنند.