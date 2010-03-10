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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۱۶

اختصاص 10 میلیارد ریال برای تجهیز غار کبوتر مراغه

اختصاص 10 میلیارد ریال برای تجهیز غار کبوتر مراغه

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از اختصاص 10 میلیارد ریال هزینه در تجهیز زیرساختهای گردشگری غار کبوتر شهرستان مراغه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی صبح چهارشنبه در بازدید از این منطقه زیبا و گردشگرپذیر شهرستان مراغه گفت: این شهرستان با داشتن تاریخ غنی و فرهنگ مثال زدنی همواره از مقصدهای مهم و مورد توجه گردشگران بوده است.

به گفته وی، یکی از مهمترین اقدامات، آماده سازی راه دسترسی و جاده است که با عملیات خاکبرداری به حجم 90 هزار متر مکعب انجام گرفته و پس از خاکریزی 45 هزار متر مکعبی، مسیر مورد نظر آسفالت خواهد شد.

دبیر کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری استان، تملک زمین در منطقه ساخت زیرساختها را از دیگر اقدامات صورت گرفته برشمرد و افزود:آبرسانی محوطه برای تکمیل مجموعه سرویس بهداشتی و سپتیک تانک و استفاده منبع آب، انجام می گیرد.

محمدی تصریح کرد: در این مجموعه بوفه و نمازخانه هایی هم برای استفاده گردشگران ساخته شده و سکوسازی و محوطه سازی مجموعه در حال انجام است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی ساخت پست برق و برق رسانی به این مجموعه زیبا و تاریخی را از دیگر اقدامات معرفی نمود و افزود: برای تسهیل دسترسی به غار کبوتر مراغه سه دهنه پل نیز ساخته و آماده شده است.

غار کبوتر یکی از جاذبه های تاریخی و طبیعی استان آذربایجان شرقی می باشد که در شهرستان مراغه واقع شده است و جزو مناطق نمونه گردشگری مصوب به شمار می آید .

کد مطلب 1049092

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