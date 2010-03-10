اختصاص 10 میلیارد ریال برای تجهیز غار کبوتر مراغه

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی صبح چهارشنبه در بازدید از این منطقه زیبا و گردشگرپذیر شهرستان مراغه گفت: این شهرستان با داشتن تاریخ غنی و فرهنگ مثال زدنی همواره از مقصدهای مهم و مورد توجه گردشگران بوده است.

به گفته وی، یکی از مهمترین اقدامات، آماده سازی راه دسترسی و جاده است که با عملیات خاکبرداری به حجم 90 هزار متر مکعب انجام گرفته و پس از خاکریزی 45 هزار متر مکعبی، مسیر مورد نظر آسفالت خواهد شد.

دبیر کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری استان، تملک زمین در منطقه ساخت زیرساختها را از دیگر اقدامات صورت گرفته برشمرد و افزود:آبرسانی محوطه برای تکمیل مجموعه سرویس بهداشتی و سپتیک تانک و استفاده منبع آب، انجام می گیرد.

محمدی تصریح کرد: در این مجموعه بوفه و نمازخانه هایی هم برای استفاده گردشگران ساخته شده و سکوسازی و محوطه سازی مجموعه در حال انجام است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی ساخت پست برق و برق رسانی به این مجموعه زیبا و تاریخی را از دیگر اقدامات معرفی نمود و افزود: برای تسهیل دسترسی به غار کبوتر مراغه سه دهنه پل نیز ساخته و آماده شده است.

غار کبوتر یکی از جاذبه های تاریخی و طبیعی استان آذربایجان شرقی می باشد که در شهرستان مراغه واقع شده است و جزو مناطق نمونه گردشگری مصوب به شمار می آید .