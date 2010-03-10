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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۰۵

از امروز ؛

ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور آغاز شد

ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور آغاز شد

دانشگاه پیام نور برای سال تحصیلی 90 - 89 در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) دانشجو می پذیرد و داوطلبان از امروز 19 اسفندماه می توانند به صورت اینترنتی در این آزمون ثبت نام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان متقاضی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی از 19 اسفند ماه 88 تا 25 فروردین ماه 89 فرصت دارند با مراجعه به وب سایت اینترنتی دانشگاه پیام نور به آدرس http://phd8.pnu.ac.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

داوطلبان همچنین می توانند از مراکز استانی دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، دفترچه ثبت نام نوبت هشتم را دریافت کنند.

آزمون نوبت هشتم دکتری پیام نور در روز جمعه 25 تیرماه 89 برگزار می شود و هرگونه تغییر در شرایط آزمون از سوی دانشگاه پیام نور اطلاع رسانی می شود.

هدف از پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی در دانشگاه پیام نور دستیابی به اهداف آموزش عالی و ارتقای سطح علمی و فرهنگی کشور و پاسخ به تقاضای داوطلبان برای ورود به دوره های تحصیلات تکمیلی عنوان شده است.

کد مطلب 1049093

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