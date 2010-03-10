نوجوانان ایران قهرمان تکواندوی جهان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره رقابتهای انتخابی المپیک و قهرمانی نوجوانان جهان که از روز چهارشنبه هفته گذشته در شهر تیخوانای مکزیک آغاز شده بود، بامداد امروز با قهرمانی تیم نوجوانان ایران به پایان رسید.

در پایان این مسابقات تیم ایران با کسب سه مدال طلا، یک نقره و یک برنز به عنوان قهرمانی رقابت های تکواندو نوجوانان جهان دست پیدا کرد. کره جنوبی با سه مدال طلا و یک برنز نایب قهرمان شد و تیم های ترکیه، روسیه و مکزیک به ترتیب عناوین بعدی را به خود اختصاص دادند.

در عمر 16 ساله برگزاری این رقابت هاف برای نخستین بار است که ایران عنوان قهرمانی این رقابت ها را به خود اختصاص می دهد و تا به امروز کره ای ها همواره قهرمان بلامنازع این رقابت ها بوده اند.

دربخش بانوان نیز کره ای ها با کسب چهار مدال طلا، دو نقره و یک برنز از عنوان قهرمانی خود دفاع کردند. چین با سه طلا دوم شد و ترکیه و آمریکا و کرواسی در رده های بعدی قرار گرفتند.

رقابت های چهار روزه تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان با حضور 696 ورزشکار از 97 کشور جهان در سالن چندمنظوره "های پرفورمنس اسپورتس سنتر" شهر تیخوانا مکزیک برگزار شد.