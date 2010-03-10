تور کنسرت های گروه آراز از استانبول آغاز می شود

رحیم شهریاری با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: گروه آراز پس از استانبول راهی اتریش می شود تا دومین اجرای خود را 6 فروردین 89 در وین برگزار کند.

سرپرست گروه آراز در ادامه افزود: پس از آن ما به ترتیب در روزهای 8 و 13 فروردین در پاریس و کلن نیز همین کنسرت را که به اجرای موسیقی آذری اختصاص دارد اجرا می کنیم.

وی همچنین تصریح کرد: ما در این اجراها قطعاتی از آلبوم"کیم بیلر(که می داند)" و "باخ باخ"، تکنوازی ساز گارمان و همچنین قطعات فولکلوری مانند"سارا"، "خمار الدوم"، "ماهور"، "آی گز" و چند قطعه دیگر را با تنظیم جدید به روی صحنه می بریم.

شهریاری در مورد اعضای گروهش گفت: در این کنسرتها اوختای شادی(تار)، افشین علوی(کمانچه)، حمزه شهریاری(کلارینت)، پیمان حمیدی(پیانو و کیبورد)، امان الله عبادالله اف(بالابان)، چناره مطلب آوا(قانون)، محمدحسین افشاری(نقاره)، حبیب طاهریان(گوشا نقاره)، بهروز برزگر(پیانو) و خود من(به عنوان نوازنده گارمون، دایره و خواننده) گروه آراز را همراهی خواهیم کرد.

گفتنی است گروه آراز پیش از این تور اروپایی، در روزهای 22 تا 25 اسفند نیز در تالار پتروشیمی شهر تبریز به اجرای برنامه می پردازد.