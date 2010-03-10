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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۰۹

وزارت ارشاد اعلام کرد:

روزنامه‌نگاران نشریات توقیف شده بیمه می‌شوند

روزنامه‌نگاران نشریات توقیف شده بیمه می‌شوند

معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اعلام کرد: روزنامه‌نگاران فاقد پوشش بیمه‌ای و نیز خبرنگارانی که نشریات محل فعالیت آنان توسط مراجع قضایی و یا هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شده، تحت پوشش بیمه صندوق حمایت از نویسندگان و هنرمندان قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن اعلام این خبر افزود: مطابق ماده 46 قانون مطبوعات "صاحب امتیاز و مدیر مسؤول موظف‌اند کلیه کارکنان نشریه را بیمه کنند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رای هیات نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل شود، تا زمان اشتغال مجدد، طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود."

چنانچه هر یک از روزنامه نگاران شاغل در نشریات توقیف شده، فاقد پوشش بیمه‌ای از سوی کارفرمای خود باشند، می‌توانند با ارائه درخواست خود به اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی، از طریق "صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران" تحت پوشش بیمه‌ای قرار گیرند.

این گزارش می‌افزاید: به همین منظور نامه‌ای از سوی محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی به مدیرعامل این صندوق ارسال شده است تا در اسرع وقت، تسهیلات لازم برای پوشش بیمه‌ای روزنامه‌نگاران فاقد بیمه را فراهم سازد.

بر اساس اسن اطلاعیه تا کنون حدود 3000 نفر از خبرنگاران مطبوعات سراسر کشور به درخواست معاونت مطبوعاتی از سوی صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گرفته‌اند.

کد مطلب 1049100

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