به گزارش خبرنگار مهر، نشست "روش‌شناسی مطالعات فرهنگی" بعد از ظهر دیروز سه شنبه 18 اسفندماه با حضور غلامرضا کاشی، محمود شهابی و شهرام پرستش در محل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

دکتر محمود شهابی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی که در این نشست با عنوان روش شناسی فمینیستی در مطالعات فرهنگی سخنرانی می‌کرد با اشاره به تعریف فمنیسم، گفت: اگر فمنیسم را به معنای اعتقاد به ظلم و ستم و استثمار زنان در طول تاریخ تعریف کنیم و اگر کار محقق را افشای این ظلم و ستم تعریف کنیم تعریفی از کار محققانه فمنیستی ارائه داده‌ایم.

وی افزود: در مطالعات فرهنگی فمنیستی و فمنیسم وارد مرحله کنش می‌شویم که بالاتر از مرحله تفکر است. به عبارت دیگر تفکر مرحله بعد از کنش است.

عضوهیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی در ادامه با برشمردن انواع روش شناسی گفت: در روش شناسی یا با گردآوری داده‌ها روبرو هستیم یا با انجام مصاحبه به اطلاعات دست می‌یابیم. شیوه دیگر بررسی اسناد تاریخی است. فمنیسم هم مثل همه رشته‌های دیگر از این سه روش تغذیه می‌کند و روش شناسی خاص و منحصر به خود ندارد.

وی در ادامه با اشاره به تفاوتهای روش شناسی اثباتگرایانه با روش شناسی فمنیستی، گفت: در روش شناسی اثباتگرایانه پدیده‌های اجتماعی فکتهایی هستند که باید از بیرون به آنها نگاه کرد. در این روش شناسی فاصله‌ای ذهنی و عاطفی میان محقق و امر مورد تحقیق وجود دارد.

شهابی افزود: در مقابل این دیدگاه در فمنیسم و مطالعات فرهنگی فمنیستی تجربه زنان باید مورد تأکید قرار گیرد و فاصله‌ای میان محقق و موضوع تحقیق وجود ندارد. بنابراین از وضعیتی صحبت می‌کنیم که در آن وضعیت محقق از مشارکت کنندگان در تحقیق می‌خواهد که یافته‌ها را با او مورد بررسی قرار دهند و از آنها رهیافت می‌گیرد و اندیشه‌های خود را از آنچه مورد مشاهده است جدا و منتزع نمی‌کند.

وی تصریح کرد: محقق فمنیست ابتدا سعی می‌کند که ساختارهای سلطه را مورد شناسایی قرار دهد و بعد از تبیین این ساختارها، راه حل ارائه می‌دهد. به عبارت دیگر آنها رسالت‌مند هستند و تحقیق را به منظور ایجاد تغییر انجام می‌دهند.