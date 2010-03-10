کارگران کارخانجات صنایع مخابراتی راه دور ایران به حقوقشان رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کارخانجات صنایع مخابراتی راه دور ایران در گذشته به بخش خصوصی واگذار شده است که عدم سفارش و نسپردن پروژه های مخابراتی توسط شرکت مخابرات ایران به این کارخانجات و در نتیجه رکود در تولید و همچنین عدم انجام تعهدات شرکتها و موسسات طرف قرارداد از دلایل اصلی مشکلات این واحد تولیدی است.

وزارت صنایع و معادن اعلام کرد: پیگیری وزارت صنایع و معادن برای حل مشکلات کارگران این واحد صنعتی بخش خصوصی در راستای حمایت از تولید داخل و در آستانه سال جدید صورت گرفته است.

در پی این رسیدگی، کارگران در انتشار بیانیه ای از توجه ریاست جمهوری و نیز مقامات وزارت صنایع و معادن در حل مشکلات کارگری این واحد صنعتی تشکر و خواستار توجه دیگر دستگاهها به واگذاری سفارشات و نیازهای تولیدی خود به واحدهای صنعتی با سابقه داخل کشور منظور تقویت تولید داخل و فعالتر بخش تولید این شرکت شده است.



کارگران کارخانجات صنایع مخابراتی راه دور ایران (ITI) سه شنبه هفته جاری به دلیل عدم دریافت بیش از 13 ماه دستمزد مقابل وزارت صنایع و معادن تجمع کرده بودند.