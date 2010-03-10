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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۴۲

در آذربایجان غربی؛

یک میلیون روستایی و عشایری تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند

یک میلیون روستایی و عشایری تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی مدیرکل بیمه خدمات درمانی آذربایجان غربی از تحت پوشش بیمه خدمات درمانی بودن یک میلیون و 667 هزار روستایی و عشایری استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، محمود اشتری صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح نمایندگی صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی چالدران، افزود: از مجموع یک میلیون و 667 هزار نفر از جمعیت روستایی ساکن  در بیش از سه هزار روستا همه این افراد خدمات دفترچه بیمه خدمات درمانی استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه این دفترچه ها در قالب اجرای طرح پزشک خانواده صادر شده است، افزود: روستائیان برخوردار از این دفترچه ها، همگی دارای پرونده سلامت بوده و تحن پوشش خدمات پزشکی و مامایی قرار دارند.

معاون مدیرکل بیمه خدمات درمانی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه هم اکنون 287 نفر پزشک و 208 نفر ماما در 159 مرکز بهداشتی و درمانی در قالب این طرح فعالیت می کنند، اظهار داشت: همچنین در قالب اجرای طرح بیمه ایرانیان 122 هزار و 952 نفر در استان تحت پوشش قرار گرفته اند که از این تعداد 24 هزار و 188 نفر به علت مشکلات مالی از پرداخت هزینه بیمه فردی  معاف شده اند.

در ادامه این آئین دفتر نمایندگی صدور دفترچه های بیمه خدمات درمانی چالدران در یک واحد استیجاری به طور رسمی افتتاح شد و با فعالیت آن زمان صدور دفترچه های خدمات درمانی در این شهرستان از 24 ساعت به پنج دقیقه کاهش یافت.

کد مطلب 1049106

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