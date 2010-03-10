عضو جدید کارگروه طرح تامین آتیه مهر مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این اصلاحیه مدیر عامل صندوق مهر امام رضا(ع) به عنوان دبیر به کارگروه اجرای طرح تامین آتیه مهر امام رضا(ع) اضافه شد.

بر اساس آئین‌نامه تأمین آتیه مهر امام رضا (ع)، کارگروهی بامسئولیت وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و با عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیر عامل صندوق مهر امام رضا(ع)(دبیر کارگروه) و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به منظور تهیه و تدوین دستورالعملهای موردنیاز برای اجرای طرح تشکیل می شود.

بر اساس مصوبه دولت همچنین ، متن "در صدی از سود حاصل از سرمایه گذاری انجام شده با تعیین کار گروه برای جبران هزینه‌های مربوط به اجرای طرح به مجری اختصاص می یابد" به عنوان ماده 11 به آیین نامه یاد شده اضافه شده است.

هیئت وزیران همچنین در مصوبه دیگری به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی با تمدید مأموریت مستخدمان رسمی دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صندوق مهر امام رضا (ع) با پرداخت حقوق و مزایا با نظر دستگاه مربوط تا پایان سال 1389 موافقت کرد.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این مصوبه را محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ کرده است.