به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله تسخیری دبیرکل مجمع در رأس هیئتی از جمهوری اسلامی ایران در این همایش شرکت می‌کند.



شرکت‌کنندگان در این همایش محورهایی چون پیام اسلام و ابعاد وحدت جهانی آن، مفاهیم نظری وحدت اسلامی در قرآن و سنت، ابعاد عملی وحدت اسلامی و انسانی در زندگی پیامبر اکرم(ص)، نقش امربه معروف و نه از منکر در وحدت امت را بررسی می‌کنند.



طرح‌های راهبردی در مقابله با چالشهای فراروی وحدت مسلمین، روز جهانی قدس و نقش آن در تحقق وحدت اسلامی، تکامل مذاهب اسلام و شخصیت پیامبر(ص) در رهبری امت از دیگر موضوعات این همایش هستند.



ششمین همایش "تقریب و مذاهب اسلامی" از سوی وزارت اوقاف سوریه، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در دمشق برگزار می‌شود.