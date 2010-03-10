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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۱۲

همایش "تقریب و وحدت" در سوریه برگزار می‌شود

همایش "تقریب و وحدت" در سوریه برگزار می‌شود

ششمین همایش "تقریب و وحدت" با هدف بررسی مفاهیم نظری وحدت اسلامی در قرآن و سنت، 23 و 24 اسفند در دمشق برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله تسخیری دبیرکل مجمع در رأس هیئتی از جمهوری اسلامی ایران در این همایش شرکت می‌کند.

 شرکت‌کنندگان در این همایش محورهایی چون پیام اسلام و ابعاد وحدت جهانی آن، مفاهیم نظری وحدت اسلامی در قرآن و سنت، ابعاد عملی وحدت اسلامی و انسانی در زندگی پیامبر اکرم(ص)، نقش امربه معروف و نه از منکر در وحدت امت را بررسی می‌کنند.

طرح‌های راهبردی در مقابله با چالشهای فراروی وحدت مسلمین، روز جهانی قدس و نقش آن در تحقق وحدت اسلامی، تکامل مذاهب اسلام و شخصیت پیامبر(ص) در رهبری امت از دیگر موضوعات این همایش هستند.

ششمین همایش "تقریب و مذاهب اسلامی" از سوی وزارت اوقاف سوریه، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در دمشق برگزار می‌شود.

 

کد مطلب 1049111

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