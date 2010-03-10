حمید قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: با توجه به ساختار اداری جدید معاونت فرهنگی، قطعاً دفتر چاپ در این چارت مستقل نخواهد بود و در یک اداره دیگر معاونت ادغام می‌شود.

وی در توضیح بیشتر افزود: بخشی از وظایف این دفتر ادغام خواهد شد و فعالیت‌ها به صورت مشترک با اداره دیگر ادامه خواهد یافت.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد درباره مدیر جدید این اداره هم یادآور شد: با یکی دو گزینه صحبت‌هایی شده اما هنوز برای انتخاب مدیرکل جدید به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم.

قبادی در ادامه گفت: در ساختار جدید برخی فعالیت‌ها به معاونت اضافه و برخی هم به دیگر دستگاه‌ها واگذار می‌شود؛ از جمله اینکه وظایفی که در حوزه معاونت فرهنگی است و در حال حاضر توسط پژوهشگاه فرهنگ و هنر انجام می‌شود، دوباره به معاونت محول می‌شود و انجام فعالیت‌های پژوهشی غیرمرتبط با معاونت هم دوباره به پژوهشگاه واگذار می‌شود.

مشاور معاونت فرهنگی وزارت ارشاد تاکید کرد: با توجه به این ساختار طبیعتاً تعداد ادارات زیرمجموعه معاونت متناسب با وظایف ابلاغی خواهد بود.

از سوی دیگر محسن پرویز معاون فرهنگی وزارت ارشاد هم هر گونه تغییر و تحولی را در اداره چاپ منوط به تغییرات ساختاری این وزارتخانه دانسته و درباره احتمال حذف دفتر چاپ گفت: ممکن است در ساختار آتی وزارتخانه، دفتری به نام دفتر امور چاپ نداشته باشیم اما در صورتی که این دفتر در ساختار جدید وجود داشته باشد درباره مدیرکل آن تصمیم می‏گیریم و صلاحیت آقای حمزه‌ای را بررسی می‏کنیم.

معاون فرهنگی وزارت ارشاد پیشتر هم در گفتگو با مهر، از تغییر ساختاری در وزارت ارشاد خبر داده و گفته بود: معاونتهای اداری - مالی و برنامه‌ریزی درهم ادغام می‌شوند و به این ترتیب یک معاونت کم شده و یک معاونت دیگر هم حذف می‌ِشود.

پرویز همچنین درباره شایعه قرار گرفتن دفتر امور چاپ تحت مدیریت وزارت صنایع نیز گفت: اصل این است که آنچه مربوط به حوزه فرهنگ است، در حیطه اختیارات وزارت ارشاد باقی بماند و آنچه که مرتبط با بخش صنعتی چاپ است در حیطه وظایف وزارت صنایع باشد.