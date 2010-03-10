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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۲۲

17 دبیرستان علوم معارف در کشور راه اندازی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مدارس اسلامی صدرای کشور گفت: تاکنون 17 دبیرستان صدرا ویژه علوم و معارف در کشور تاسیس و راه اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید صادق سیفی صبح چهارشنبه در نشست با امام جمعه گرگان افزود: دبیرستان‌های صدرا، ایستگاه تلاقی حوزه و دانشگاه است.

وی با توجه به فلسفه تاسیس این مدارس در سراسر کشور گفت: راه اندازی این مدارس فرهنگ دینی و اسلامی را در جوانان نهادینه می کند.

وی با انتقاد از برخی ناهنجاریهای موجود در جامعه خاطرنشان کرد: ناهنجاریهای موجود در جامعه باید آسیب شناسی شود.
 
حجت الاسلام نور الله ولی‌نژاد مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان نیز در این جلسه ضمن تشریح وضعیت دبیرستان های صدرای گلستان، گزارشی از فعالیت های آموزشی این مدارس در استان ارائه کرد و خواستار کمک و مساعدت مسئولین جهت تقویت هرچه بیشتر این مجموعه نوپا در استان شد.

در گلستان دو مدرسه علوم و معارف صدرا وجود دارد که هر دو آنها در گرگان واقع شده است.

کد مطلب 1049114

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