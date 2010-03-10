علی نواداد در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: تعهد برنامهسازی سیمای مرکز آذربایجان شرقی در سال 86، معادل یک هزار و 100 ساعت تعیین شده بود که به هیچ وجه در شان آذربایجان شرقی نبود، در حالی که استانهای همتراز رقمهای بالایی به خود اختصاص داده بودند.
وی اضافه کرد: در راستای تلاشهای صورت گرفته این رقم سال گذشته به یک هزار و 250 ساعت افزایش یافت و امسال نیز همزمان با سفر رئیس سازمان صدا و سیما به استان تعهد ساخت یک هزار و 500 ساعت برنامه برای استان مصوب شد.
نواداد ظرفیتهای آذربایجان شرقی را بسیار فراتر از این تعهدات خواند و اظهار داشت: با وجود اینکه معتقدیم توان تولید برنامههایی فراتر از این تعهدات را داریم، ولی بر اساس سیاستهای سازمان صدا و سیما امکان افزایش زمان وجود ندارد.
وی تاکید کرد: افزایش و ارتقای کمیت برنامههای سیما در حالی برای آذربایجان شرقی فراهم شد که این امکان به هیچ وجه برای سایر استانها فراهم نشده است.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی گفت: تعهد سازمانی ساخت برنامههای مختلف بر اساس سیاستهای مرکز و بر اساس ظرفیتهای منطقهای تعیین و ابلاغ میشود.
وی همچنین از افزایش تعهد برنامههای رادیویی در سال 1388 خبر داد و اظهار داشت: تعهد ساخت برنامههای رادیویی سال گذشته 4 هزار و 180 ساعت بود در حالی که این رقم به 5 هزار ساعت در سال 88 افزایش یافت.
نواداد با بیان اینکه برنامههای رادیویی مرکز آذربایجان شرقی از ساعت 6.30 دقیقه صبح تا 23 شب پخش میشود، تاکید کرد: با توجه به این میزان ساعت تعهد سازمانی مشخص شده حداکثر میزان ممکن است.
نوداد در ادامه به رشد کیفی برنامههای صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی اشاره کرد و اظهار داشت: امسال 365 دقیقه انیمیشن، 56 ساعت و 39 دقیقه برنامههای نمایشی و سه تله فیلم در مرکز آذربایجان شرقی تولید شده است که این ارقام سال گذشته به ترتیب، 219 دقیقه، 37 ساعت و 11 دقیقه و دو تله فیلم بود.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی افزود: امسال برای نخستین بار سه تله فیلم در شبکه استانی سهند تبریز تولید و پخش شد که سریال 26 قسمتی آخیر سودا، سریال 30 قسمتی امین و سریال 13 قسمتی کلیده گمشده از جمله این تله فیلمها به شمار میرود.
وی با اشاره به برنامههای آتی این مرکز در حوزه تولید برنامههای کیفی اظهار داشت: تولید سریال 13 قسمتی انیمیشنی کشتی نوح از جمله این تولیدات است.
نواداد همچنین ابراز امیدواری کرد، سال آینده بیش از 600 دقیقه برنامه انیمیشنی و بیش از 80 ساعت برنامههای نمایشی در صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی تولید و پخش شود.
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