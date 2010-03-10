تعمیر دوباره بزرگترین برخورد دهنده جهان سال آینده آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته "میرز" این اشتباهات و نقصها می توانند دستیابی هادرون را به حداکثر توانایی و انرژی در دو سال آینده به تاخیر بیاندازد برخورد دهنده بزرگ هادرون در ماه جاری با دستیابی به انرژی برابر 7 تریلیون الکترون ولت، رکوردی جدید از سطح انرژی را به ثبت خواهد رساند.

اما هادرون باید در انتهای سال 2011 به مدت یکسال خاموش شود تا تونل 27 کیلومتری آن برای عبور پروتونها با دو برابر انرژی قبلی ایمن شود برخورد دهنده بزرگ هادرون به تازگی و پس از 14 ماه خاموشی در پی اختلالی که در سپتامبر 2008 رخ داد، دوباره فعال شده است.

میرز می گوید: "نقصهای موجود در ساختار برخورد دهنده بزرگ مواردی هستند که در صورت استفاده از منابع و نیروهای انسانی بیشتر امکان جلوگیری از آنها وجود داشته است اما نمی توان این نقصها را خطا در طراحی خواند زیرا واژه استاندارد در مورد برخورد دهنده هادرون واژه ای مختص به خود برخورد دهنده است و در واقع ما در حال توسعه دادن تکنولوژی های مورد نیاز در راستای محدودیتهای برخورد دهنده هستیم و تمامی فناوری های آن منحصر به خود LHC است به بیانی دیگر تنها یک نمونه و تنها یکبار از دستگاهی مانند برخورد دهنده بزرگ هادرون ساخته خواهد شد."

به گفته وی مشکلات جدید این برخورد دهنده در فناوری های پیچیده آن نیست بلکه به صفحات مسی که اتصالات ابررسانای تونل را احاطه کرده اند، ارتباط دارد این صفحات مکانیزم برطرف کننده اختلال هستند و به این منظور طراحی شده اند تا در صورت گرم شدن یکی از آهن رباهای تونل، جریان الکتریسیته را از میان خود عبور دهند، رویدادی که "فرونشانی" خوانده می شود.

با وجود اینکه مهندسان سرن پس از هزینه 24 میلیون پوند و بیش از یک سال زمان اکنون از ایمنی هادرون اظهار اطمینان می کنند، اما درباره بروز نقصی جدید بسیار نگرانند و از این رو قصد دارند قبل از دستیابی به انرژی 14 تریلیون الکترون ولت، به بازبینی و تعمیرات مجدد آزمایشگاه بپردازند.

بر اساس گزارش بی بی سی، برخورد دهنده بزرگ هادرون به منظور برخورد دادن دو ذره پروتون با سرعتی نزدیک به سرعت نور طراحی شده است تا دانشمندان بتوانند از نتیجه این برخورد به دیدگاهی جدید از جهان هستی و نحوه شکل گیری آن در بیلیونها سال پیش دست پیدا کنند.