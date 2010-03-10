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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۴۶

سخنرانی درویشی درباره پیوندهای موسیقی ایران و ترکیه

سخنرانی درویشی درباره پیوندهای موسیقی ایران و ترکیه

محمد رضا درویشی در جریان برگزاری چهل و نهمین نشست پژوهشی آوای مهربانی که امروز در رودکی برگزار می شود پیرامون پیوندهای موسیقی ایران و ترکیه به سخنرانی می پردازد.

مدیر موسسه فرهنگی هنری آوای مهربانی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: در این نشست که از ساعت 17 تا 20 برگزار می شود محمد رضا درویشی در مورد ضرورت شناخت موسیقی ترکیه و اهداف و انگیزه های آن سخنرانی را ارائه خواهد کرد.

 

 فندرسکی در ادامه افزود: آقای درویشی همچنین ساناز نخجوانی را که در زمینه موسیقی ترکیه فعالیت های پژوهشی قابل توجهی انجام داده را معرفی می کند تا وی در این برنامه با ساز قانون به اجرای مقام های موسیقی قدیم ترکیه به مدت 40 دقیقه بپردازد.

 

وی همچنین تصریح کرد: نخجوانی عضو گروه"عبدالقادر مراغه ای" به سرپرستی محمد رضا درویشی بوده در ادامه این برنامه در مورد اشتراکات موسیقی سنتی ایران و ترکیه و همچنین شیوه های نوین نوازندگی ساز قانون در ترکیه به ارائه مطالبی خواهد پرداخت.

کد مطلب 1049125

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