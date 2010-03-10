مجوز تأسیس 24 رشته تحصیلی جدید در دانشگاهها صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای گسترش آموزش عالی با تاسیس رشته های تحصیلی دکترای مهندسی برق گرایش مخابرات در دانشگاه شاهد و مهندسی عمران در دانشگاه صنعتی اصفهان موافقت کرد.

همچنین با تصویب شورای گسترش آموزش عالی رشته های کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش مخابرات در دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان، زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات مقاومت در دانشگاه شهرکرد، آمار در دانشگاه خلیج فارس، مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی در دانشگاه صنعتی اصفهان، مهندسی برق گرایش مخابرات و مهندسی عمران گرایش سازه در دانشگاه اصفهان، مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد در دانشگاه رازی، مهندسی مواد گرایش خوردگی در دانشگاه فردوسی، مهندسی هوافضا گرایش مهندسی فضایی در دانشگاه صنعتی شریف، بیوتکنولوژی کشاورزی در مرکز پیام نور کرج، شیمی گرایش شیمی آلی در مرکز پیام نور بوشهر، ریاضی محض در مرکز پیام نور فریمان و شیمی گرایش شیمی معدنی در پیام نور اصفهان تاسیس می شوند.

شورای گسترش آموزش عالی همچنین با تاسیس رشته های کارشناسی مهندسی شهرسازی در دانشگاه زابل، مهندسی شیمی (پلیمر) و مهندسی معماری در دانشگاه گلستان، مهندسی عمران در دانشکده فنی مهندسی علی آباد کتول دانشگاه گلستان، مهندسی برق – کنترل در دانشگاه صنعتی بابل، اپتیک و لیزر در دانشگاه صنعتی شهید باهنر کرمان، مهندسی کشاورزی (علوم دامی – طیور )، زیست شناسی و آمار در دانشگاه ملایر موافقت کرد.