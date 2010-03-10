بی تدبیری وزیر رفاه دولت نهم در عدم ابلاغ قانون اصلاح سرانه درمان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید شهاب الدین صدر صبح چهارشنبه در گردهمایی روسای سازمانهای نظام پزشکی سراسر کشور در تهران، اظهارداشت: یکی از مصوبات مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 88، موضوع سرانه درمان بود که متاسفانه با بی تدبیری وزیر رفاه دولت نهم، این قانون ابلاغ نشد.

وی افزود: بر اساس این قانون، موضوع کسر 7 درصد حق سرانه درمان از حقوق کارکنان و مستمری بگیران دولت در دستور کار قرار گرفت تا از این طریق بتوان مشکلات درمان در بخش دولتی را کاهش داد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در عین حال از ابلاغ این قانون توسط وزیر رفاه دولت دهم خبر داد و گفت: مشکلات اجرای این قانون در بودجه 88 نیز اصلاح و در بودجه 89 لحاظ شده است.

کسر 7 درصدی حق سرانه درمان تاثیر قابل توجهی در بهبود سیستم درمانی دارد

صدر افزود: بر اساس این قانون، دو درصد این سهم را بیمه شده، دو درصد را دستگاه مربوطه و سه درصد را دولت پرداخت می کند که با این احتساب، حداکثر مبلغی که از حقوق کارکنان دولت کسر می شود، چهار هزار تومان خواهد بود اما نتیجه آن بهبود قابل توجه در سیستم درمانی بخش دولتی است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: با اجرای این قانون، رقمی بین 300 تا 600 میلیارد تومان به صندوق بیمه کارکنان دولت افزوده می شود و همچنین هزار میلیارد تومان نیز از محل هدفمندی یارانه ها به بیمه ها تخصیص می یابد.

سرانه درمان در سال 89 به 14 تا 15 هزارتومان می رسد

وی اظهارداشت: آنچه مشخص است اینکه با اجرای قانون کسر 7 درصد حق سرانه درمان، عدد سرانه درمان از هفت هزار و 500 تومان در سال 88 به 14 تا 15 هزارتومان در سال 89 افزایش می یابد که بسیاری از مشکلات بیمارستانهای دولتی و بیمه ها از این طریق حل خواهد شد.

صدر با اشاره به ناکارآمدی بیمه ها در انجام مسئولیتهایی که دارند، افزود: در حال حاضر 57 تا 60 درصد هزینه های درمانی از جیب مردم پرداخت می شود که دلیل آن، همین ناکارآمدی بیمه ها است که حتی اعتبارات مربوطه هم پاسخگوی این مشکلات نیست.

مردم از خدمات بستری در بخش دولتی ناراضیند



وی در ادامه با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد خدمات بستری در بخش دولتی صورت می گیرد، تصریح کرد: این موضوع سبب شده که نارضایتی مردم از بخش دولتی نیز افزایش یابد.

صدر از اجرای طرح بیمارستانهای هیئت امنایی به عنوان راهکاری برای کاستن از مشکلات بیمارستانهای دولتی نام برد و افزود: تعرفه 6/3 K در بیمارستانهای هیئت امنایی باعث خواهد شد که بعضی از چالشهای این بخش حل شود. از همین رو قرار است در هر استان حداقل یک بیمارستان به صورت هیئت امنایی اداره شود که البته این فرایند در تهران شامل 8 تا 10 بیمارستان می شود که مبنای خوبی برای اصلاح نظام سلامت کشور است.