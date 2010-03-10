به گزارش خبرنگار مهر، در هفتمین نشست شورای برنامه‌ریزی خدمات مشاوره‌ای دفتر مرکزی مشاوره ‌دانشجویی وزارت بهداشت و مسئولات ادارات مشاوره که امروز 19 اسفندماه برگزار می شود، علاوه بر ارائه گزارش روسای شورای مناطق، موضوع هماهنگی و یکسان‌سازی نحوه پیگیری و پایش دانشجویان در معرض آسیب‌های روانی - اجتماعی نیز در دستور کار قرار دارد.

گزارش مسئولین ادارات مشاوره در خصوص فعالیت‌های ادارات مشاوره در رابطه با مشاوره تلفنی، شعبات ادارات مشاوره در خوابگاه های دانشجویی، کارگاه های آموزشی مقابله با افت تحصیلی در دانشجویان و بررسی و ارائه راهکارها در خصوص مشکلات جاری ادارات مشاوره دانشجویی از دیگر دستورهای این نشست است.

همچنین در این نشست رئیس اداره مشاوره دانشگاه شهید بهشتی در مورد داروهای جدید در درمان روانپزشکی و رئیس اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد مغز و رفتار، نوروسایکولوژی افسردگی و وسواس سخنرانی می کنند.