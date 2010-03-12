ترقه هایی که به جای شادی عزا می آورند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، جشن های نوروز و آئین پایانی سال در کشور ایران و چندین کشور منطقه از گذشته های دور تاکنون رایج بوده و مردم برای آمدن بهار و نو شدن سال اقدام به برپایی آئین های خاصی می کردند تا جایی که این رسم و مراسمها به عنوان یک سند تاریخی از تمدن کهن بشری در منطقه نیز خبر می دهد.

برگزاری جشنهای پایانی سال در مناطق کردنشین به ویژه استان کردستان نیز از قدمتی تاریخی و بسیار کهن برخوردار است و این قدمت تاریخی را می توان در اشعار شاعران و نویسندگان کرد به وضوح مشاهده کرد.

در طول چند سال اخیر جشن های ویژه و آئین های سنتی پایان سال که برگرفته از فرهنگ ایرانی و اسلامی بود، آرام آرام تغیر کرد و تغییرات تا جایی پیش رفت که امروز در کمتر نقاطی از کشور می توان خبری از جشنهای باستانی ویژه نوروز ایرانیان را مشاهده کرد.

سابقه استفاده از ترقه و وسائل آتش زا در جشنهای پایانی سال به چند ده سال هم نمی رسد اما امروز تقریبا تمامی فضای نوروز و آئین های پایانی سال در حول محور استفاده از این گونه های جدید جشن و شادی قرار گرفته که متاسفانه نه تنها هیچ خبری از جشن و شادی در این ایام وجود ندارد بلکه هر چند از گاهی حوادثی روی می دهد که دردناک و تاسف آور است.

ترقه های که قبل از فرا رسیدن چهارشنبه آخر سال به صدا در می آیند

در حالیکه هنوز بیش از یک هفته به چهارشنبه آخر سال باقیست اما متاسفانه استفاده از مواد محترقه و آتش زا در اجتماع های عمومی، کوچه و خیابان آغاز شده و ایجاد سرو صدای ناهنجار تا جایی پیش رفته که آسایش و آرامش از چهره شهرها و حتی مناطق روستایی رخت بربسته است.

علاوه بر ورود بی رویه مواد محترقه که از طریق مرزهای استان های مختلف کشور و به صورت قاچاق وارد بازار می شود افراد غافل نیز با استفاده از باروت اقدام به ساختن ترفه های دست ساز کرده و این موضوع تا جایی پیشرفته است که هر چند مدت یک بار حادثه ای روی می دهد که شاید با هیچ عنوان و اقدامی نشود عواقب آن را جبران کرد.

در طول چند روز گذشته انفجار مواد محترقه در استان کردستان باعث آسیب دیدن اعضای خانواده ها و حتی در یک مورد باعث مرگ نیز شده است و به نظر می رسد که عدم فرهنگ سازی مناسب و همچنین سواستفاده افراد سودجو برای کسب درآمد عامل اصلی وجود مواد محترقه و آتش زا در بازار باشد.

در روزهای پایانی سال گذشته نیز سه نفر بر اثر انفجار مواد محترقه در یکی از روستاهای استان کردستان کشته و چندین نفر از اعضای یک خانواده هم زخمی و در مواردی معلولیت جسمی هم پیدا کردند.

کردستان رتبه سوم حوادث چهارشنبه آخر سال را دارد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، از رتبه سومی این استان در حوادث چهارشنبه آخر سال در کشور خبر داد .

فرزام بیدارپور اظهار داشت: بر اساس آمارهای موجود استان کردستان، در زمینه میزان و شدت حوادث چهارشنبه آخر سال رتبه سوم کشور را در اختیار دارد که این وضعیت با توجه به میزان جمعیت استان تاحدودی نگران کننده است .

وی ادامه داد: متاسفانه در طول چند سال اخیر روند وقوع حوادث و رویدادهای چهارشنبه آخر سال در استان کردستان افزایش یافته و هر سال نیز بر اعداد و ارقام زخمی ها و قطع عضو در این روز اضافه می شود که لازم است در راستای مقابله با این مهم اقدامات و برنامه ریزی های خاصی صورت گیرد .

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بیان داشت: در حالیکه در سال 86 تنها 59 مورد حادثه در چهارشنبه آخر سال در استان کردستان روی داده بود که متاسفانه این آمار در سال 87 به بیش از 153 مورد رسیده و باید به این نکته نیز اشاره کرد که همزمان این مهم نیز بر شدت میزان حوادث نیز افزوده شده است .

بیش از 60 درصد مصدومین چهارشنبه آخر سال در کردستان جوانان هستند

بیدارپور با اظهار نگرانی نسبت به وضعیت حوادث چهارشنبه آخر سال در استان کردستان عنوان کرد: یکی از نگرانی های جدی در این خصوص وضعیت سنی افراد آسیب دیده در چهارشنبه آخر سال در استان می باشد که بر اساس آمارهای موجود بیش از 60 درصد از افرادی که در این روز مصدوم و زخمی شده اند جوانان 10 تا 25 می باشند .

وی با اشاره به دیگر آمارهای موجود در خصوص مصدومین و افراد زخمی چهارشبنه آخر سال در استان کردستان، گفت: 25 درصد آسیب دیدگی ها سوختگی از نوع درجه اول بوده و بیشترین ناحیه آسیب دیده نیز دستها، صورت و سپس چشمها بوده است .

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان گفت: خوشبختانه در سال گذشته هیچ مورد مرگی در چهارشنبه آخر سال نداشته ایم و امیدواریم که در سال جاری نیز با توجه به همکای و تعامل رسانه های استان و همچنین مشارکت تمامی دستگاه ههای دولتی شاهد کاهش حوادث چهارشبنه آخر سال در این استان باشیم.

در حالیکه پلیس استان خبر از کشف گسترده مواد محترقه غیرمجاز را اعلام می کند ولی متاسفانه در حال حاضر انواع ترقه وارداتی در کوچه و خیابان سنندج و سایر شهرستانهای استان قابل خرید است.

کشف 33 میلیون ترقه در استان کردستان

فرمانده انتظامی استان کردستان در رابطه به میزان کشف مواد محترقه و آتش زا اظهار داشت: با توجه به میزان همکاری و تعامل مردم با پلیس در سال جاری بیش از 33 میلیون و 352 هزار عدد انواع مواد محترقه کشف و ضبط شده است.

وی ادامه داد: با توجه به تشدید اقدامات کنترلی و همچنین افزایش نظارت ها توسط پلیس استان و در کنار این مهم افزایش مشارکت مردم در اطلاع رسانی به نیروی انتظامی باعث شد که در سال جاری میزان کشف و ضبط مواد منجفره با افزایش چشم گیری مواجه شود که امیدواریم این میزان کشفیات باعث آرام برگزار شدن مراسم های چهارشبنه آخر سال در استان کردستان شود.

فرمانده انتظامی استان کردستان در ادامه ضمن مقایسه میزان مواد محترقه کشف شده در سال جاری و مدت مشابه سال گذشته بیان داشت: در طول سال 87 پلیس استان موفق به کشف یک میلیون و 167 هزار عدد انواع مواد محترقه شد، که در سال جاری این میزان به بیش از 33 میلیون و 352 هزار مورد رسیده است.

وی گفت: بخش زیادی از مواد محترقه کشف شده در استان کردستان در حال انتقال به سایر استانهای کشور بود که با توجه به ضبط آن توسط پلیس امیدواریم که در سال جاری شاهد کاهش آسیبها و همچنین حوادث چهارشنبه آخر سال باشیم.

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به برنامه های تامین نظم و امنیت در آستانه چهارشبنه آخر سال و همچنین ایام تعطیلات نوروز گفت: با تعامل و همکاری سایر دستگاه های دولتی تمهیدات لازم برای تامین نظم و امنیت مردم استان و همچنین مسافرین نوروزی صورت گرفته است.

در حالیکه تمامی دستگاه ها و سازمانهای متولی از اقدامات و برنامه های خود برای کاهش آسیبهای مراسم چهارشنبه آخر سال خبر می دهند ولی به نظر می رسد که مقابله با این فرهنگ بیگانه و غربی که چند سالی است در کشور رواج پیدا کرده و در حال فزونی است نیازمند برنامه ریزی بهتر و جامع تری باشد و مردم نیز رکن اصلی برای کاهش این حوادث هستند.

امید می رود امسال جوانان ایرانی بیش از آنکه به آئین های خرافه چهارشنبه آخر سال بپردازند، سنتهای دیرین ایرانی در این روز را احیا کنند.