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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۳۸

رابرت دنیرو نقش مربی افسانه ای فوتبال آمریکا را بازی می کند

رابرت دنیرو نقش مربی افسانه ای فوتبال آمریکا را بازی می کند

رابرت دنیرو بازیگر کهنه کار سینما به زودی در نقش وینس لومباردی مربی افسانه ای فوتبال آمریکایی بازی می کند.

به گزارش مهر از اسکرین دیلی، موسسه تریبکا که دنیرو همراه با جین روزنتال مدیریت آن را بر عهده دارند تهیه کنندگی این فیلم را همراه با شبکه ورزشی ای اس پی ان انجام می دهند.

فیلمنامه این پروژه را اریک راث فیلمنامه نویسی که برای فیلم "فارست گامپ" جایزه اسکار را دریافت کرده نوشته است. فیلمنامه زندگی وینس لومباردی را از دوران مربیگریش در تیم " گرین بی پکرز"به عنوان ضعیف تربن تیم لیگ فوتبال آمریکایی تا پنج بار قهرمانی در لیگ با همین تیم دنبال می کند. این فیلمنامه اقتباسی از کتاب "حرکت آهسته سریع" نوشته دو بازیکن سابق تیم پکرز و شاگردان لومباردی یعنی جری کریمر و دیک شاپ است.

ران سمیائو مدیر بخش فیلمسازی ای اس پی ان در این باره گفت : به تصویر کشیدن زندگی یک اسطوره با نقش آفرینی یک اسطوره ممکن است. به ویژه آنکه فیلمنامه نویس مستعدی چون اریک راث نگارش فیلمنامه آن را نوشته باشد.

روزنتال شریک دنیرو در تریبکا هم گفت: ما ارتباط نزدیکی با ای اس پی ان داریم. اکنون نیز می خواهیم در ساخت پروژه  ای با این اهمیت با آنان همکاری داشته باشیم.
کد مطلب 1049139

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