محمد مهدی مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اهمیت انتخابات پارلمانی عراق تصریح کرد:این انتخابات با فراز و نشیبهای فراوانی روبرو شد. از ی سو تلاش عمده گروه بعث برای به دست گیری مجدد قدرت از طریق اعمال نفوذ در مراکز حساس تصمیمگیری و امنیتی این کشور و از سوی دیگر، تلاش برای تطهیر چهره منفور تروریستها از طرف نیروهای اشغالگر و سعی در به قدرت رساندن گروههای لائیک بر اهمیت انتخابات این دوره افزوده است و شاید بیشترین اهمیت انتخابات اخیر پارلمانی اخیر در این دو نکته مهم نهفته باشد که پارلمان جدید عراق باید به مهمترین مسائل جاری کشور، از جمله تاکید بر خروج نیروهای اشغالگر، بازسازی ویرانیهای جنگ چندین ساله و برقراری امنیت و نظم در داخل بپردازد. علاوه بر این، منتخبین مردم عراق باید به ترسیم نحوه روابط با کشورهای مهم منطقه از جمله ایران و کشورهای عربی توجه داشته باشند.

وی در خصوص مشارکت بیش از 50 درصدی مردم در انتخابات عراق اظهار داشت: بی تردید حضور و مشارکت بالای مردم در انتخابات نمایشگر قدرت و اراده عراقیها برای رسیدن به خواسته های مدنی و برقراری حکومت مردمی بدون وابستگی به نیروهای بیگانه است. استقرار نظم و برقراری امنیت پایدار در عراق می تواند ترسیم روند بازسازی عراق و خروج همزمان اشغالگران قلمداد گردد.

این کارشناس مسائل بین المللی در رابطه با شمارش اولیه آرا پارلمان عراق که نشانگر پیروزی نسبی ائتلاف "حکومت قانون" به رهبری نوری المالکی است گفت: بی تردید یکی از ویژگیهای انتخابات اخیر شرکت گسترده گروههای مختلف عراقی، حتی سنیهای تندرو و شیعیان لائیک به رهبری ایاد علاوی در انتخابات است. تکثر ائتلاف ها زمینه را برای بر هم زدن آرایش قدرت و ظهور ائتلاف جدید فراهم ساخته است لذا پیش بینی می شود دو وزنه اصلی و برنده نهایی ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی و ائتلاف ملی به رهبری حکیم باشد.

وی ادامه داد : گر چه در این انتخابات شاهد نوعی انشقاق سیاسی میان گروههای شیعی هستیم اما این مسئله می تواند تاکتیک مناسبی برای تکثر حضور گروههای مختلف شیعی و حفظ اکثریت در پارلمان قلمداد شود. همچنین تحلیلهای اخیر نشانگر این امر مهم است که حذف بعثیها و گروههای تندرو سلفی از ارکان قدرت عراق قطعی است و تروریستها هیچ جایگاهی در میان مردم عراق ندارند.

مظاهری پیرامون روابط ایران و عراق به عنوان دو همسایه دیرینه پس از انتخابات عراق یادآور شد:ایران و عراق به عنوان دو کشور تاثیرگذار در منطقه از گذشته های دور مراودات تجاری - سیاسی - فرهنگی با هم داشته اند و اشتراکات تمدنی و قومی بر دوام و قوام این روابط افزوده است به رغم تحمیل جنگ هشت ساله ایران اسلامی همواره از استقلال و حفظ تمامیت ارضی عراق و نیز خروج نیروهای اشغالگر دفاع کرده است بنابراین نفوذ معنوی ایران در عراق بر اساس همان مناسبات دیرینه تاریخی مذهبی امری طبیعی قلمداد می شود. لذا ایران از مشارک گسترده مردم عراق در انتخابات اخیر پارلمان استقبال کرده و آن را زمینه ساز ثبات سیاسی در داخل عراق و برقراری امنیت در کل منطقه می داند.