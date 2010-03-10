موانع فراروی شوراهای دانش آموزی گلستان باید رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اصغر جباری صبح چهارشنبه در همایش شوراهای دانش آموزی استان در گرگان افزود: ما اعتقادمان به این نیست که شوراها یک مجموعه سمبلیک است که در کنار سایر فعالیتهای دانش آموزی کارهایی را انجام دهد، بلکه یک نهاد تأثیر گذار در روند فعالیتهای مدرسه و کشور و تصمیم سازیهای مدیران است.

جباری با اشاره به ارتقاء جایگاه شوراهای دانش آموزی گفت: اگر ما می خواهیم ادعا کنیم که روز به روز جایگاه شوراهای دانش آموزی را ارتقاء دهیم اولین کسانی که می توانند و باید تلاش کنند تا این جایگاه را ایجاد کنند شما دانش آموزان هستید.

وی خاطرنشان کرد: همچنین اولین کسانی که می توانند هویت شوراها، جایگاه شوراها و شعارها و شعورهای درون ساخته شوراها را به بروز و ظهور برسانند خود منتخبان هستند که شماها نمایندگان و رؤسای شوراهای دانش آموزی هستید.

وی عنوان کرد: گروه دیگری که می توانند با صبر و حوصله و تأمل و بردباری، حمایت، ‌هدایت و نظارت شوراها را بر عهده داشته باشند مدیران مدارس در سطح استان و کشور هستند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان گلستان گفت: ما اگر می خواهیم مدیران لایق و شایسته و هوشمند و به روز در قرن بیست و یکم برای کشور پهناور ایران اسلامی داشته باشیم باید شوراهای دانش آموزی را به حساب بیاوریم و فرصت های آزمون و خطا را در اختیار آنان بگذاریم.

این همایش در دو روز با تفکیک شرق و غرب استان در شهرهای گرگان و گنبد برگزار شد و 12 تن از نمایندگان و رؤسای شوراهای دانش آموزی استان به بررسی مشکلات دانش آموزان و ارائه راه کارهای حل و فصل این مشکلات پرداختند.