واگذاری 30 فقره طرح مرتعداری به بهره برداران در همدان

نائب کرم کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه جلب مشارکت بهره برداران در زمینه حفظ، احیا و بهره برداری اصولی از مراتع و نیز ایجاد اطمینان خاطر در بین بهره برداران،از اهداف واگذاری طرح های مرتعداری است، اظهار داشت: در حال حاضر 50 هزار و 581 خانوار بهره بردار در قالب 49 هزار و 244 خانوار روستایی و هزار و 337 خانوار عشایری از مراتع استان همدان بهره برداری می کنند.

وی در خصوص طرح های واگذار شده افزود: این طرحها در اراضی به مساحت 23 هزار و 83 هکتار به بهره برداران عرفی مراتع استان همدان واگذار شده است.

کرمی اصلاح و احیای مراتع در قالب طرحهای عمرانی، مدیریت منسجم مراتع با مشارکت بهره برداران و ارتقای وضعیت مراتع در جهت تولید و افزایش میزان علوفه از برنامه های منابع طبیعی استان در برنامه پنجم توسعه عنوان کرد.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: از 822 هزار هکتار از مراتع استان همدان، 63 هزار هکتار از نوع مراتع درجه یک، 318 هزار هکتار از نوع مراتع درجه دو و 441 هزار هکتار نیز از نوع مراتع درجه سه است.