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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۰۲

فعالیت 11 پاسگاه منابع طبیعی در استان کردستان

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان از فعالیت 11 پاسگاه منابع طبیعی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اکرم توفیقی صبح چهارشنبه در مراسم ویژه تجلیل از تلاشگران عرصه منابع طبیعی استان کردستان اظهار داشت: در راستای مقابله با تخریب و همچنین حفاظت از منابع طبیعی استان کردستان تعداد 11 پاسگاه در شهرستانهای مختلف این استان فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: با توجه به گستردگی سطح جنگلها و مراتع استان کردستان از یک سو و همچنین وضعیت جغرافیایی استان از سوی دیگر وجود پاسگاه های منابع طبیعی امری لازم و ضروری به شمار می آید که خوشبختانه این مهم مورد توجه مسئولان دستگاه قضایی استان نیز قرار گرفته و در حال برنامه ریزی برای افزایش تعداد پاسگاه های منابع طبیعی در کردستان هستیم.

مدیر کل منابع طبیعی استان کردستان با اشاره به هماهنگی و همکاری دستگاه قضایی استان برای برخورد با افراد متخلف و متصرفین منابع طبیعی عنوان کرد: خوشبختانه با توجه به همکاری های بسیار خوبی که بین منابع طبیعی و دستگاه قضایی استان وجود دارد بیش از 92 درصد آراء در پرونده های قضایی به نفع منابع طبیعی صادر شده است.

توفیقی با اشاره به کاهش آتش سوزی در جنگلها و مراتع استان کردستان در سال جاری بیان داشت: خوشبختانه در راستای افزایش همکاری و تعامل مردم با منابع طبیعی استان کردستان و اقدامات پشگیرانه صورت گرفته میزان آتش سوزی در جنگلها و مراتع استان در سال جاری و در مقایسه با سال گذشته بیش از 60 درصد کاهش داشته است.

وی گفت: در سال جاری 241 مورد آتش سوزی در جنگلها و مراتع استان اتفاق افتاده که بر اثر آن به هزار 376 هکتار آسیبهای جدی وارد شده است.

توفیقی خاطرنشان کرد: بحث مقابله با حریق در جنلگها و مراتع استان کردستان که سال گذشته در شرایط وخیمی قرار داشت و در طول ماه ها ده ها مورد اتفاق می افتاد در سال جاری و با توجه به اقدامات منابع طبیعی استان و مشارکت و همکاری مردم تا حدود بسیار خوبی کنترل شده و امیدواریم که این روند هر روز بهتر شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته در این استان در راستای حفاظت از جنگلها و مراتع خاطرنشان کرد: حضور به موقع در صحنه و همچنین برخورد با افراد متخلف و سودجو از جمله مهمترین اقدامات منابع طبیعی در راستای انجام این سیاست کاری بوده است.

در ادامه این مراسم که با حضور مدیر کل دادگستری استان کردستان، مسئولان منابع طبیعی و جمعی از قضات برگزار شد، از فعالان عرصه منابع طبیعی استان تجلیل و تقدیر شد.

کد مطلب 1049152

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