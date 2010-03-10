صادرات کالا در مرز مهران به عراق از سرگرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ولی الله حیاتی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کار صادرات کالا در خروجی مهران در اواخر هفته گذشته تاکنون به سبب برگزاری انتخابات پارلمانی عراق تعطیل شده بود.

وی ادامه داد: اکنون با پایان تعطیلات ناشی از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، کار صادرات کالا در این مرز از سرگرفته شده است.

حیاتی اظهار داشت: اکنون صادرکنندگان کالا در خروجی بین المللی مهران می توانند همچون روال گذشته نسبت به صدور کالا اقدام کنند.

وی یادآور شد: خروجی بین المللی مهران واقع در 90 کیلومتری جنوب شهر ایلام یکی از مهمترین کانونهای تردد زوار و صدور کالا به عراق است و روزانه دو هزار و 500 زائر به عتبات عالیات و 700 دستگاه کامیون حامل کالاهای ایرانی به کشور عراق تردد می کنند.