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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۳۱

صادرات کالا در مرز مهران به عراق از سرگرفته شد

صادرات کالا در مرز مهران به عراق از سرگرفته شد

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان مهران گفت: صادرات کالا در مرز مهران به عراق بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی کشور عراق از سرگرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ولی الله حیاتی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کار صادرات کالا در خروجی مهران در اواخر هفته گذشته تاکنون به سبب برگزاری انتخابات پارلمانی عراق تعطیل شده بود.

وی ادامه داد: اکنون با پایان تعطیلات ناشی از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، کار صادرات کالا در این مرز از سرگرفته شده است.

حیاتی اظهار داشت: اکنون صادرکنندگان کالا در خروجی بین المللی مهران می توانند همچون روال گذشته نسبت به صدور کالا اقدام کنند.

وی یادآور شد: خروجی بین المللی مهران واقع در 90 کیلومتری جنوب شهر ایلام یکی از مهمترین کانونهای تردد زوار و صدور کالا به عراق است و روزانه دو هزار و 500 زائر به عتبات عالیات و 700 دستگاه کامیون حامل کالاهای ایرانی به کشور عراق تردد می کنند.

کد مطلب 1049154

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