  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۲۶

نوبل برای اولین رایانه جهان/

جایزه نوبل کامپیوتر به طراح اولین رایانه شخصی جهان اهدا شد

جایزه نوبل کامپیوتر به طراح اولین رایانه شخصی جهان اهدا شد

طراح اولین سیستم رایانه شخصی جهان توانست جایزه "تورینگ" را که به دلیل ارزش بالا آن را نوبل کامپیوتر نیز می خوانند، از آن خود سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از محققان شرکت مایکروسافت جایزه 250 هزار دلاری تورینگ، یکی از مهمترین جوایز فناوری  جهان را به دلیل تلاش در طراحی اولین رایانه مدرن شخصی به خود اختصاص داد.

"چارلز تکر" در دهه 1970 در مرکز تحقیقاتی مشهور "پائولو آلتو" شرکت زیراکس، ساخت سخت افزارهای این مرکز را به عهده داشت و تلاشهای وی منجر به ابداع نمایشگرهای خلاقانه و دیگر فناوری هایی که الهام بخش نسلهای آینده رایانه ها به شمار می روند، شد.

تکر 67 ساله در عین حال در ابداع فناوری شبکه "اینترنت" برای اتصال رایانه ها به یکدیگر نیز همکاری داشته است وی قصد دارد جایزه خود را برای گسترش تحقیقات علمی به دانشگاه کالیفرنیا برکلی اهدا کند. تکر پس از دریافت این جایزه ارزشمند گفت که به هیچ وجه انتظار دریافت آن را نداشته است زیرا معمولا جایزه تورینگ به نظریه پردازان یا نویسندگان نرم افزارهای مختلف اهدا شده و در میان آنها اندک افرادی هستند که در زمینه ساخت سخت افزار فعالیت داشته اند.

بر اساس گزارش ان بی سی، از دیگر برندگان اخیر این جایزه بنیانگذاران اینترنت، "وینت سرف" و "رابرت کان" و "داگ انگلبارت" مخترع ماوس رایانه بوده اند شرکتهای گوگل و اینتل پایه گذاران جایزه تورینگ بوده و نام آن بر اساس نام ریاضیدان مشهور "الن تورینگ" انتخاب شده است.

کد مطلب 1049155

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها