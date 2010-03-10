جایزه نوبل کامپیوتر به طراح اولین رایانه شخصی جهان اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از محققان شرکت مایکروسافت جایزه 250 هزار دلاری تورینگ، یکی از مهمترین جوایز فناوری جهان را به دلیل تلاش در طراحی اولین رایانه مدرن شخصی به خود اختصاص داد.

"چارلز تکر" در دهه 1970 در مرکز تحقیقاتی مشهور "پائولو آلتو" شرکت زیراکس، ساخت سخت افزارهای این مرکز را به عهده داشت و تلاشهای وی منجر به ابداع نمایشگرهای خلاقانه و دیگر فناوری هایی که الهام بخش نسلهای آینده رایانه ها به شمار می روند، شد.

تکر 67 ساله در عین حال در ابداع فناوری شبکه "اینترنت" برای اتصال رایانه ها به یکدیگر نیز همکاری داشته است وی قصد دارد جایزه خود را برای گسترش تحقیقات علمی به دانشگاه کالیفرنیا برکلی اهدا کند. تکر پس از دریافت این جایزه ارزشمند گفت که به هیچ وجه انتظار دریافت آن را نداشته است زیرا معمولا جایزه تورینگ به نظریه پردازان یا نویسندگان نرم افزارهای مختلف اهدا شده و در میان آنها اندک افرادی هستند که در زمینه ساخت سخت افزار فعالیت داشته اند.

بر اساس گزارش ان بی سی، از دیگر برندگان اخیر این جایزه بنیانگذاران اینترنت، "وینت سرف" و "رابرت کان" و "داگ انگلبارت" مخترع ماوس رایانه بوده اند شرکتهای گوگل و اینتل پایه گذاران جایزه تورینگ بوده و نام آن بر اساس نام ریاضیدان مشهور "الن تورینگ" انتخاب شده است.