به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی پیاده روی کشورمان با ترکیب امیرخیرگو و ابراهیم رحیمیان برای سومین بار قصد حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را دارد. این تیم روز پنجشنبه 20 اسفند ماه ساعت 7 صبح راهی ژاپن خواهد شد.

اعضای در دهمین دوره مسابقات قهرمانی پیاده‌روی آسیا در پکن به جمع بیست نفر اول راه نیافتند اما امیر خیرگو و ابراهیم رحیمیان دوومیدانی کاران کشورمان در یازدهمین دوره این دیدارها در ژاپن ضمن ارتقاء رکورد ملی در رده های ششم و هشتم آسیا ایستادند.

دوازدهمین دوره مسابقات پیاده روی قهرمانی آسیا 23 اسفندماه در نومی ژاپن برگزار می شود.