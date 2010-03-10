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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۴۸

مسابقات پیاده روی آسیا-ژاپن

تیم ملی پیاده‌روی ایران فردا راهی "نومی" می‌شود

تیم ملی پیاده‌روی ایران فردا راهی "نومی" می‌شود

تیم ملی پیاده روی ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا فردا با دو ورزشکار تهران رابه مقصد نومی ژاپن ترک می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی پیاده روی کشورمان با ترکیب امیرخیرگو و ابراهیم رحیمیان برای سومین بار قصد حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را دارد. این تیم روز پنجشنبه 20 اسفند ماه ساعت 7 صبح راهی ژاپن خواهد شد.

اعضای در دهمین دوره مسابقات قهرمانی پیاده‌روی آسیا در پکن به جمع بیست نفر اول راه نیافتند اما امیر خیرگو و ابراهیم رحیمیان دوومیدانی کاران کشورمان در یازدهمین دوره این دیدارها در ژاپن ضمن ارتقاء رکورد ملی در رده های ششم و هشتم آسیا ایستادند.

دوازدهمین دوره مسابقات پیاده روی قهرمانی آسیا 23 اسفندماه در نومی ژاپن برگزار می شود.

کد مطلب 1049156

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