تعداد ورزشکاران سازمان یافته آذربایجان غربی به 100 هزار نفر رسید

به گزارش خبرنگارمهر در ارومیه، علی ملا احمدی صبح چهارشنبه در نشست خبری افزود: افزایش چشمگیر تعداد ورزشکاران تحت پوشش بیمه در سال در اداره کل تربیت بدنی استان که برای نخستین بار در تاریخ ورزشی این استان رخ داد و از این تعداد نزدیک به هشتاد هزار نفر مرد و بیش از 20 هزار نفر زن بوده اند.

وی ادامه داد: این امر با تلاش مربیان، هیئت های ورزشی و نیز فرهنگ سازی مطلوب در زمینه ورزش و علاقه عموم برای انجام فعالیت های ورزشی در رشته های مختلف، بخصوص در میان بانوان رخ داده است.

ملااحمدی همچنین با اشاره به سبد مدالهای بین المللی، آسیایی و جهانی استان نیز اظهار داشت: سال 88 سال پرکار و در عین حال پرباری را در زمینه حضور در میادین ورزشی و کسب مدال های مختلف نشان می دهد بطوریکه کسب 37 مدال بین المللی، 12 مدال آسیائی که 10 مدال آن طلاست و تصاحب 10 مدال جهانی که از این تعداد نیز چهار مورد آن طلاست، از موفقیت هایی است که در سایه عملکرد مطلوب هیئت های ورزشی بدست آمده است.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان غربی گفت: از ورزشکارانی به اردوی تیم ملی دعوت شده اند و یا عضو تیم ملی هستند طی سال 88 افزون بر 189 ورزشکار از آذربایجان غربی به اردوی تیم ملی دعوت شده اند و 54 نفر نیز از این تعداد در حال حاضر عضو تیم های ملی هستند.

ملا احمدی افزود: تربیت بدنی آذربایجان غربی در سال 88 با کسب 171 مدال طلا در رقابت های کشوری با مجموع 477 مدال را در خلال رقابت های کشور و 26 قهرمانی کشور، 13 بار نایب قهرمانی و 18 بار رتبه سومی در عرصه ملی و در مجموع 57 فقره از مسابقات کشوری ، نتایج قابل قبولی پشت سر گذاشت.

وی با تشریح عملکرد بانوان در رشته های مختلف ورزشی نیز گفت: تیم های ورزشی بانوان استان تاکنون، پنج بار مقام اول مسابقات ورزشی در کشور را بخود اختصاص داده اند و در چهار رشته دیگر نیز رتبه چهارم و در دو رشته هم مقام سوم مسابقات تیمی کشور به استان رسیده است که نشان از همت و انگیزه های بالای ورزشکاران بانوی این استان دارد.

وی افزود: در جریان مسابقات مذکور نیزهفت مدال طلا، 15 نقره و 22 برنز، دستاورد این بانوان ورزشکار بوده است که در نهایت به جمع افتخارات ورزش استان، افزوده خواهد شد.