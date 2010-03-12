به گزارش خبرنگار مهر، با پایان مراحل فنی این فیلم سینمایی آماده نمایش شده و آنونس آن را حسن ایوبی میسازد. پخش آنونس به زودی در سینماها شروع میشود. "ازدواج در وقت اضافه" اوایل خردادماه در گروه سینمایی قدس روی پرده میرود.
جمشید هاشمپور، ماهایا پطروسیان، مهران رجبی، مجید صالحی، علی صادقی، بهنوش بختیاری، بهاره افشاری، ملکه رنجبر، پریسا رضایی، حامد جوادی، سادیا جلالیپور، صدیف آرمیده، بهزاد اشکان، اسماعیل صیدلو، امید علیمردانی و سعید شیری در این فیلم بازی کردند.
در خلاصه داستان "ازدواج در وقت اضافه" آمده است: فرهاد به همراه دوست و نامزدش برای به دست آوردن ثروت مادربزرگ قصد کشتن او را میکنند، اما انگار این مادربزرگ را به هیچ طریقی نمیشود از سر راه برداشت ...
دیگر عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسندگان: بهمن زرینپور، س. سهیلی، مدیر فیلمبرداری: محمدتقی پاکسیما، صدابردار: عباس رستگارپور، چهرهپرداز: مهین نویدی، مدیر تولید: میترا احمدی، مدیربرنامهریزی و دستیار اول کارگردان: کامبیز دارابی، طراح صحنه و لباس: داریوش پیرو، عکاس: بهرنگ دزفولیزاده، جلوههای ویژه: داوود رسولیان، روابط عمومی: کمیل سهیلی.
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