استقبال رسمی کرزای از احمدی‎ ‎نژاد ‎ در کابل

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز چهارشنبه‎ ‎در کاخ ریاست جمهوری افغانستان از سوی همتای افغانی خود مورد ‏استقبال رسمی قرار‏‎ ‎گرفت‎.

در این مراسم پس از نواخته شدن سرود ملی دو کشور، روسای جمهوری اسلامی‎ ‎ایران و افغانستان هیئت همراه را ‏به یکدیگر معرفی کردند‏‎.

امضای تفاهم نامه‏ ‎همکاری های راهبردی و مذاکرات مشترک روسای ایران وافغانستان ، دیدار با علما و گروه‎های ‏جهادی افغانستان از جمله برنامه های دکتر احمدی نژاد در این سفر است‎ . ‎

همچنین رئیس جمهور صبح امروز پیش از ترک تهران به مقصد کابل در‎ ‎مصاحبه با خبرنگاران ‏گفت: جمهوری اسلامی ایران و افغانستان دارای اشتراکات تاریخی‎ ‎با علقه های عمیقی هستند و این باعث ‏پیوستگی دیرینه دو کشور شده است‎.

رئیس جمهور درباره اهداف سفر خود به افغانستان گفت: با توجه به شرایط و اتفاقات‎ ‎جدیدی که در منطقه در حال ‏شکل گیری است دو کشور نیازمند رایزنی ها و تصمیم‎ ‎گیری‌هایی در باره مهمترین موضوعات و مسائل منطقه ‏هستند‎.

دکتر احمدی ‌نژاد در‎ ‎ادامه اظهار امیدواری کرد دیدار با مسئولان افغانی و گروه ‌های مختلف و همچنین ارائه‎ ‎راهکارهای منطقی باعث ایجاد صلح و آرامش در منطقه گردد‎.