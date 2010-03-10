استقبال رسمی کرزای از احمدی‎ ‎نژاد ‎ در کابل

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز چهارشنبه در کاخ ریاست جمهوری افغانستان از سوی همتای افغانی خود مورد استقبال رسمی قرار گرفت.
در این مراسم پس از نواخته شدن سرود ملی دو کشور، روسای جمهوری اسلامی ایران و افغانستان هیئت همراه را به یکدیگر معرفی کردند.
امضای تفاهم نامه همکاری های راهبردی و مذاکرات مشترک روسای ایران وافغانستان ، دیدار با علما و گروههای جهادی افغانستان از جمله برنامه های دکتر احمدی نژاد در این سفر است .
همچنین رئیس جمهور صبح امروز پیش از ترک تهران به مقصد کابل در مصاحبه با خبرنگاران گفت: جمهوری اسلامی ایران و افغانستان دارای اشتراکات تاریخی با علقه های عمیقی هستند و این باعث پیوستگی دیرینه دو کشور شده است.
رئیس جمهور درباره اهداف سفر خود به افغانستان گفت: با توجه به شرایط و اتفاقات جدیدی که در منطقه در حال شکل گیری است دو کشور نیازمند رایزنی ها و تصمیم گیریهایی در باره مهمترین موضوعات و مسائل منطقه هستند.
دکتر احمدی نژاد در ادامه اظهار امیدواری کرد دیدار با مسئولان افغانی و گروه های مختلف و همچنین ارائه راهکارهای منطقی باعث ایجاد صلح و آرامش در منطقه گردد.
نظر شما