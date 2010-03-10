هشتمین جشنواره موسیقی چناران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، حسین عباسی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان چناران صبح چهارشنبه در حاشیه این جشنواره افزود: بیش از 40 نفر در رشته های دوتار، کمانچه، قشمه و سورنا شرکت کرده که در دو بخش گروه نوازی و تک نوازی با یکدیگر رقابت کرده که مورد ارزیابی داوران جشنواره قرار گرفتند.

وی گفت: در این جشنواره هنرمندان در سه روز متوالی که دو روز فستیوال و اجرای نعت خوانی و روز سوم اختتامیه جشنواره برگزار شد حضور جوانان در این دوره نسبت به سالهای گذشته چشم گیر بود

وی ادامه داد: جشنواره موسیقی امسال به صورت رقابتی بین شرکت کنندگان برگزار شد و از پیشکسوتان موسیقی مقامی چون استاد آلماجقی، بهادری، سعادتی فر، بهادری و ... حضور که تقدیر به عمل آمد.

عباسی گفت: هدف و انگیزه از برگزاری جشنواره ترویج هنر موسیقی اصیل بومی شهرستان چناران و به مناسبت هفته وحدت است.

در پایان به نفرات برتر هدایایی تقدیم و نوجوان 12 ساله محمد بهاری به عنوان پدیده جشنواره معرفی شد.