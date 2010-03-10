چین در پی نابود کردن بودائیسم است/ پکن علاقه ای به مصالحه ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "دالایی لاما" که در تبعیدگاه خود در هند سخن می گفت در ادامه افزود : چین در پی آن است تا شمار میهن پرستان را در تبت کاهش دهد. پکن این افراد را وادار به ترک خانه و زندگی کرده و یا اینکه آنها در شرایط بد زندانی می کند.

رهبر بودائیان تبت در ادامه از سیاست های چین در قبال راهبان و راهبه های بودائیسم انتقاد کرد و گفت این سیاستها پیروان بودائیسم را از امکان تحصیل و زندگی در وضعیت صلح دور می کند.

این در حالی است که چین دالایی لاما را به گسترش تفکرات جدائی طلبانه در تبت متهم می کند.

البته چین و بودائیان تبت تا کنون چند دور مذاکره با یکدیگر داشته اند اما این مذاکرات بدون نتیجه پایان یافته اند.