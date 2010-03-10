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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۸

دایی لاما :

چین در پی نابود کردن بودائیسم است/ پکن علاقه ای به مصالحه ندارد

چین در پی نابود کردن بودائیسم است/ پکن علاقه ای به مصالحه ندارد

رهبر بودائیان تبت در انتقاد از سیاست های پکن گفت : چین تمام تلاش های من برای رسیدن به مصالح را از بین برده و در پی نابود کردن بودائیسم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "دالایی لاما" که در تبعیدگاه خود در هند سخن می گفت در ادامه افزود : چین در پی آن است تا شمار میهن پرستان را در تبت کاهش دهد. پکن این افراد را وادار به ترک خانه و زندگی کرده و یا اینکه آنها در شرایط بد زندانی می کند.

رهبر بودائیان تبت در ادامه از سیاست های چین در قبال راهبان و راهبه های بودائیسم انتقاد کرد و گفت این سیاستها پیروان بودائیسم را از امکان تحصیل و زندگی در وضعیت صلح دور می کند.

این در حالی است که چین دالایی لاما را به گسترش تفکرات جدائی طلبانه در تبت متهم می کند.

البته چین و بودائیان تبت تا کنون چند دور مذاکره با یکدیگر داشته اند اما این مذاکرات بدون نتیجه پایان یافته اند.

کد مطلب 1049171

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