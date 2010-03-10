تدوین برنامه های راهبردی برای هدایت استعدادهای قرآنی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در بیانیه پایانی هیئت داوران سی و دومین مسابقات قرآنی کشور که توسط یکی از قاریان ممتاز بین المللی قرائت شد بر پنج بند تاکید شده است.

در این بیانیه آمده است: با توجه به تاثیر و بازتاب وسیع تقدیر سازمان اوقاف از متسابقین کلیه راه یافتگان به مرحله فینال مسابقات باید مورد تقدیر مادی و معنوی قرار گیرند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: با توجه به ارتقا سطح مسابقات سراسری قرآن در رشته های مختلف قرائت، مفاهیم، حفظ و ترتیل و انفجاری که در اثر تحول بنیادین شرکت کنندگان در حال وقوع است به منظور هدایت و تشویق استعدادهای موجود هر چه سریعتر باید نسبت به طراحی و عملیاتی نمودن طرح ها و برنامه های راهبردی اقدام شود.

در بیانیه هیئت داوران با تاکید بر ضرورت اهدا جایزه ویژه به هر کدام از متسابقینی که بالاترین امتیاز را در صوت، لحن و تجوید به دست آورده اند، آمده است: برای افزایش جذابیت در آزمون حفاظ و کاهش زمان برگزاری و همچنین اعتلا جذابیت عمومی مسابقات با توجه به تجربه موفق در مسابقات بین المللی گذشته قرآن مسابقات حفظ قرآن کریم به صورت "دوزمانه" برگزار شود.

هیئت داوران همچنین در بیانیه خود خواستار ایجاد امکان و سامانه لازم برای مقایسه وضعیت و سطح کیفی مسابقات با دوره های گذشته در رشته های مختلف به صورت علمی و آماری شده است.

بنابر این گزارش در این دوره از مسابقات پیشکسوتان و قاریان ممتاز ملی و بین المللی از جمله "قره شیخ لو، یاری گل، اخوان اقدم، حاجی اسماعیل، لطفی نیا، ربیعیان، بحرالعلوم و میرموسایی" در بخش شکوفه ها و "ستوده نیا، حشمتی، شهیدی پور، سادات فاطمی، ابوالقاسمی، طوسی، روغنی، میرآقایی و میرموسایی" در بخش بزرگسالان کار داوری را بر عهده داشتند.

مسابقات سراسری قرآن کریم به مدت شش روز از 12 تا 18 اسفندماه سال جاری برای اولین بار در خرم آباد برگزار شد.