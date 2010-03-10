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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۴

طاهایی خبر داد:

مراودات اقتصادی مازندران و قطر افزایش می یابد

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران از افزایش مراودات اقتصادی مازندران و قطر به زودی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی صبح چهارشنبه در حاشیه همایش توسعه قضایی - انفال و شورای حفظ حقوق بیت المال در جمع خبرنگاران از سفر خود به همراه استانداران فارس، بوشهر و خوزستان به همراه وزیر کشور روز گذشته به کشور قطر خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: در این سفر یک روزه به همراه سه استاندار فوق با وزرای محیط زیست، تجارت، بازرگانی، اتاق بازرگانی و بانک دولتی کشور قطر مراودات و دیدارهایی داشته ایم.

طاهایی با اشاره به اینکه در این دیدارها تجار ایرانی مقیم قطر نیز مشکلات و نیازهای اقتصادی و تجاری خود را اعلام کرده اند افزود: مقرر شد با حضور مقامات قطری در استانهای خوزستان، مازندران، بوشهر و فارس قراردادهای گردشگری، پرورش ماهیان خاویاری، گل و گیاهان زینتی منعقد شود.

وی همچنین اظهار داشت: مقامات قطری نیز در این دیدارها آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف ایران اعلام کرده اند.

کد مطلب 1049173

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