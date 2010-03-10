فیلم داستانی "تنها در خانه" تولید شد

روح الله داوری به خبرنگار مهر در قم گفت: فیلم داستانی « تنها در خانه » به نویسندگی و کارگردانی حسن محسنی خو ، با موضوع طنز اجتماعی و به تهیه کنندگی حوزۀ هنری استان قم تولید شد.



وی در خصوص داستان این فیلم گفت: فیلم داستانی « تنها در خانه » ماجرای یک گروه فیلمبرداری است که در روند کار خود دچار مشکلاتی می شوند که ادامۀ کار را برایشان سخت می‌کند و . . .



داوری افزود: در این فیلم هنرمندانی همچون حمیده عمویی ، محمد پورصباغیان، اصغرنوبخت، حسام زاهدی، فرزانه خان محمدی، مهدی یوسفی، هدی دیلمی و رنوکا کرمی به ایفای نقش پرداخته‌اند.



وی اضافه کرد: از دیگر عوامل فیلم می‌توان به مدیر تولید: مجتبی معصومی ؛ تصویر بردار: امیر حسین قلندری ؛ تدوین: محمد پور صباغیان و موسیقی: حامد جهانبخش اشاره کرد.