فیلم داستانی "تنها در خانه" تولید شد

روح الله داوری به خبرنگار مهر در قم گفت: فیلم داستانی « تنها در خانه » به نویسندگی و کارگردانی حسن محسنی خو ، با موضوع طنز اجتماعی و به تهیه کنندگی حوزۀ هنری استان قم تولید شد.
وی در خصوص داستان این فیلم گفت: فیلم داستانی « تنها در خانه » ماجرای یک گروه فیلمبرداری است که در روند کار خود دچار مشکلاتی می شوند که ادامۀ کار را برایشان سخت میکند و . . .
داوری افزود: در این فیلم هنرمندانی همچون حمیده عمویی ، محمد پورصباغیان، اصغرنوبخت، حسام زاهدی، فرزانه خان محمدی، مهدی یوسفی، هدی دیلمی و رنوکا کرمی به ایفای نقش پرداختهاند.
وی اضافه کرد: از دیگر عوامل فیلم میتوان به مدیر تولید: مجتبی معصومی ؛ تصویر بردار: امیر حسین قلندری ؛ تدوین: محمد پور صباغیان و موسیقی: حامد جهانبخش اشاره کرد.
قم - خبرگزاری مهر: مسؤول هنرهای تصویری حوزه هنری استان قم از تولید فیلم داستانی "تنها در خانه" توسط حوزه هنری قم خبر داد.
روح الله داوری به خبرنگار مهر در قم گفت: فیلم داستانی « تنها در خانه » به نویسندگی و کارگردانی حسن محسنی خو ، با موضوع طنز اجتماعی و به تهیه کنندگی حوزۀ هنری استان قم تولید شد.
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