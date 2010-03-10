پایگاه‌ های موقت اورژانس در مناطق پرخطر یزد مستقر می‌ شود

محمدرضا وفایی ‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این اقدام به منظور ارائه خدمات هرچه سریعتر به حادثه ‌دیدگان احتمالی حوادث چهارشنبه‌ پایان سال صورت می‌ گیرد.

وی افزود: در طول سالهای گذشته در مناطقی از استان یزد هر ساله شاهد بروز حوادث ناشی از استفاده از وسایل محترقه و سوختگی بوده‌ ایم که میزان حوادث رخ داده در این مناطق نسبت به سایر بخش‌های استان بیشتر بوده است.

وفایی ‌نسب خاطرنشان کرد: فراوانی آمار حوادث سال گذشته در واقع معیار استقرار پایگاه‌های موقت اورژانس در سطح استان یزد.

وی تصریح کرد: البته استقرار این پایگاه‌ها مصونیتی در مقابل حوادث ایجاد نمی‌کند و افراد باید از به‌کارگیری وسایل خطرناک و وسایل محترقه جدید که حوادث بسیار زیادی را به دنبال دارد، خودداری کنند.

وفایی‌نسب با انتقاد از اقدامات عده‌ای در چهارشنبه پایانی سال که با عنوان چهارشنبه سوری موسوم است، بیان داشت: این شب در گذشته‌ها یک مراسم سنتی همراه با جشن داشت اما امروزه این مراسم از حالت سنت خارج شده و به سمت خطر پیش‌ می‌رود.

وفایی‌نسب یادآور شد: سنت چهارشنبه سوری در گذشته‌های دور با برپایی جشنی کوچک برگزار می‌شد و تنها آتشی کوچک ایجاد و بر اساس اعتقاداتی از روی آتش می‌پریدند اما امروزه به دنبال ماجراجویی‌ها و شیطنت‌ها و سودجویی‌های عده‌ای، مواد محترقه بسیار خطرناک که بیشترین حوادث چهارشنبه سوری را نیز رقم می‌زند، وارد مراسم این روز شده و به کلی این سنت را تغییر داده است.

وی با اشاره به اینکه چهارشنبه سوری که یک سنت دیرینه ایرانی است این روزها نه تنها برای خانواده‌ها خوشایند نیست بلکه هر ساله بسیاری از خانواده‌ها به دلیل بی‌احتیاطی فرزندان خود در ایام نوروز که مردم به شادمانی و گشت و گذار می‌گذرانند، گرفتار حوادث و درمان‌های مورد نیاز آن می‌شوند.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد همچنین با اشاره به اینکه بخش زیادی از حادثه‌دیدگان حوادث چهارشنبه‌سوری، دچار سوختگی می‌شوند، افزود: بیمارستان شهید صدوقی تجهیزات لازم برای حادثه‌دیدگان در شب چهارشنبه سوری را تدارک است.

وی اظهار امیدواری کرد که امسال با توجه بیشتر خانواده‌ها و به‌کارگیری هشدارهای کارشناسان و پزشکان، شاهد هیچ‌گونه حادثه‌ای اعم از سوختگی، قطع عضو و انفجار در استان یزد نباشیم.