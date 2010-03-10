540 میلیارد ریال برای طرحهای عمرانی ایلام هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رضا اخباری صبح چهارشنبه در نشست شهرداران شهرهای استان ایلام که در شهر دهلران برگزار شد، افزود: این میزان اعتبار برای ایجاد و توسعه فضاهای سبز طرحهای پژوهشی،حمل و نقل و ترافیک، طرحهای حفاظتی و آموزش هزینه شده است.

وی بیان داشت: اعتبارات تملک دارایی های استان و اعتبارات متمرکز سازمان شهرداریهای کشور که به شهرداریهای استان ایلام در سال جاری اختصاص یافته است 180 میلیارد ریال بوده است.

فرماندار دهلران نیز در این همایش گفت: امسال 120 میلیارد ریال برای اجرای 400 طرح در 16 فصل در این شهرستان هزینه شده است .

نعمت الله صفری افزود: با هزینه این میزان اعتبار توسط دستگاه های اجرایی منطقه تحول چشمگیری در عمران و آبادانی این شهرستان مرزی به وجود آمده است.