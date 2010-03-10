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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۱۵

540 میلیارد ریال برای طرحهای عمرانی ایلام هزینه شد

540 میلیارد ریال برای طرحهای عمرانی ایلام هزینه شد

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری ایلام گفت: امسال 540 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی شهری استان ایلام هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رضا اخباری صبح چهارشنبه در نشست شهرداران شهرهای استان ایلام که در شهر دهلران برگزار شد، افزود: این میزان اعتبار برای ایجاد و توسعه فضاهای سبز طرحهای پژوهشی،حمل و نقل و ترافیک، طرحهای حفاظتی و آموزش هزینه شده است.

وی بیان داشت: اعتبارات تملک دارایی های استان و اعتبارات متمرکز سازمان شهرداریهای کشور که به شهرداریهای استان ایلام در سال جاری اختصاص یافته است 180 میلیارد ریال بوده است.

فرماندار دهلران نیز در این همایش گفت: امسال 120 میلیارد ریال برای اجرای 400 طرح در 16 فصل در این شهرستان هزینه شده است . 

نعمت الله صفری افزود: با هزینه این میزان اعتبار توسط دستگاه های اجرایی منطقه تحول چشمگیری در عمران و آبادانی این شهرستان مرزی به وجود آمده است.

کد مطلب 1049177

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