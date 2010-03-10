رفع تصرف 33 هزار متر مربع از منابع طبیعی در استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی اکبر گروسی صبح چهارشنبه در مراسم ویژه تجلیل از فعالین عرصه منابع طبیعی استان کردستان اظهار داشت: در راستای برخورد دستگاه قضایی و همچنین همکاری و تعامل مردم، در سال جاری بیش 33 هزار متر مربع از زمینهای منابع طبیعی در استان خلع ید و رفع تصرف شده است.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی استان کردستان با هماهنگی و همکاری با سایر دستگاه های دولتی استان و در راستای برخورد با متصرفین بیت المال به ویژه عرصه های منابع طبیعی اقدامات بسیار خوبی را انجام داده و این روند را هم در سال آینده با جدیت و دقت بیشتری ادامه خواهد داد.

مدیر کل دادگستری استان کردستان عنوان کرد: در سال جاری هزار و 19 پرونده قضایی در دادگستری استان کردستان در خصوص خلع ید و رفع تصرف از عرصه های منابع طبیعی مطرح و خوشبختانه با توجه به آراء صادر شده 747 هکتار زمین و عرصه منابع طبیعی به اموال دولت برگشت داده شده است.

گروسی عنوان کرد: منابع طبیعی از ثروتهای خدادادی و ذخیره الهی است که باید همه نسلهای بشریت از آن استفاده کنند و همه دولتها سبت به محیط زیست دغدغه داشته و در راستای حفظ آنها تلاشهای چشم گیری داشته اند.

وی افزود: وجود محیط زیست سالم و سرسبز از جمله عوامل جذب توریست در کشورهای مختلف جهان به شمار می رود و کشوری در این عرصه موفق خواهد بود که بتواند عرصه های طبیعی و نعمتهای خداوند بزرگ را در این بخش به خوبی محافظت نماید و با توجه به وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی کشورمان می توان با برنامه ریزی در این حوزه به موفقیتهای چشمگیری دست یافت.

مدیر کل دادگستری استان کردستان یادآور شد: در هر جایی از ایران اسلامی باید نسبت به حفظ منابع طبیعی احساس وظیفه داشته باشیم و خوشبختانه امروز مردم کشورمان با تاسی از دستورات دین مبین اسلام و آیات نورانی قرآن کریم در این زمینه پیشگام بوده و باید این وضعیت را همچنان ادامه دهند.

در ابتدای این مراسم مدیر کل منابع طبیعی استان کردستان گزارشی از وضعیت فعلی این اداره کل و اقدامات صورت گرفته را ارائه کرد.