مراسم "چهارشنبه سوری" مطابق با موازین فقهی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پی سئوال خبرنگار مهر از آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی در مورد مسئله "چهارشنبه سوری"، دفتر وی نظر آیتالله فاضل لنکرانی را اینگونه بیان کرد: مسئله چهارشنبه سوری از موارد خرافی و بیاساس است و برخی از اموری که در این زمان انجام میگیرد مطابق با موازین فقهی نیست و اعمالی که موجب وحشت و ترس مردم یا سبب خسارت و جراحت شود لازم الاجتناب است و از موارد خلاف شرع است.
روشن است که مردم عزیز و فهیم به خصوص جوانان کشورهای اسلامی جهت سرور و شادی از امور عقلایی و متعارف استفاده خواهند نمود.
قم - خبرگزاری مهر: آیتالله فاضل لنکرانی اعمال و حرکاتی که در چهارشنبه آخر سال در ایران انجام میشود مطابق با موازین فقهی نیست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پی سئوال خبرنگار مهر از آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی در مورد مسئله "چهارشنبه سوری"، دفتر وی نظر آیتالله فاضل لنکرانی را اینگونه بیان کرد: مسئله چهارشنبه سوری از موارد خرافی و بیاساس است و برخی از اموری که در این زمان انجام میگیرد مطابق با موازین فقهی نیست و اعمالی که موجب وحشت و ترس مردم یا سبب خسارت و جراحت شود لازم الاجتناب است و از موارد خلاف شرع است.
کد مطلب 1049180
نظر شما