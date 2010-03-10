مراسم "چهارشنبه سوری" مطابق با موازین فقهی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پی سئوال خبرنگار مهر از آیت⁯الله محمدجواد فاضل لنکرانی در مورد مسئله "چهارشنبه سوری"، دفتر وی نظر آیت⁯الله فاضل لنکرانی را اینگونه بیان کرد: مسئله چهارشنبه سوری از موارد خرافی و بی⁯اساس است و برخی از اموری که در این زمان انجام می⁯گیرد مطابق با موازین فقهی نیست و اعمالی که موجب وحشت و ترس مردم یا سبب خسارت و جراحت شود لازم الاجتناب است و از موارد خلاف شرع است.



روشن است که مردم عزیز و فهیم به خصوص جوانان کشورهای اسلامی جهت سرور و شادی از امور عقلایی و متعارف استفاده خواهند نمود.