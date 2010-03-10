زنگ خطربرای فوتسال ایران به صدا درآمده است/ سه سال پیش هشدار دادم

علیرضا رعدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در اصفهان گفت: من تا به امروز تنها سه دیدار از این مسابقات که از تلویزیون بصورت زنده پخش شده است را دیده‌ام. از بین سه تیمی که مقابل فولادماهان قرار گرفتند، تنها تیم ناگویا اوشنز ژاپن با برنامه عمل کرد و با وجود اینکه متحمل شکست 6 بر2 شد اما عملکردی قابل قبول داشت. سرعت بازی این تیم از تیم فولادماهان بیشتر بود و نکات فوتسالی را بهتر اجرا می کرد.

وی در ادامه افزود: باید به این نکته توجه داشته باشید که تیم فولادماهان همان تیم ملی ایران است که مقابل تیم‌های باشگاهی آسیا به میدان می رود. اینکه تیم فولادماهان به راحتی به یک تیم 12 گل می زند و 10 گل هم نمی زند نشان دهنده آن است که تیم‌های حاضر در مسابقات آسیایی کیفیت لازم را ندارند و این رقابت‌ها سطح فنی بالایی ندارد. با این شرایط تا سال دیگر هم هر تیمی از ایران در رقابت‌های فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا شرکت کند، شانس قهرمانی‌اش بیش از 80 درصد است.

مربی پیشین تیم ملی فوتسال ایران خاطرنشان کرد: تیم فولادماهان همان تیم ملی است و حتی از روش و سبک بازی این تیم استفاده می کند. در بازی مقابل ناگویا ژاپن زمانی که این تیم با یک گل عقب افتاد، شیوه بازی تیم ملی را در پیش گرفت و با حالت دفاعی به دنبال ضدحمله بود. تیم ژاپنی زمانی که چندگل عقب افتاد بازی را رها کرد و پیروزی پرگل برای فولادی‌ها رقم خورد.

وی در ادامه پیش بینی کرد دیدار نهایی مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا را دو تیم ناگویا اوشنز ژاپن و فولادماهان برگزار کنند و گفت: در فینال کار تیم فولاد شوار خواهد بود. چرا که تیم ژاپنی واقعیت های تیم فولاد را شناخته، نقاط ضعف و قوت این تیم را می داند و براساس آن برای دیدار نهایی برنامه ریزی خواهند کرد. من شک ندارم که تیم ژاپنی در دیدار نهایی 30 دقیقه تیم فولاد را تحت فشار قرار خواهد داد و می توان پیش بینی کرد که 10 دقیقه از زمان مسابقه در اختیار تیم فولاد خواهد بود. با این وجود من پیش بینی می کنم تیم فولاد با تکیه بر تجربه بازیکنانش در نهایت به پیروزی خواهد رسید.

رعدی شانس قهرمانی تیم فولادماهان را بالای 80 درصد عنوان کرد و در پاسخ به این پرسش که آیا زنگ خطر برای فوتسال ایران به صدا درآمده است، گفت: من تا به امروز نه علیه کسی صحبت کرده‌ام و نه اهل جوسازی هستم. من سه سال پیش بعد از مسابقات قهرمانی آسیا در ژاپن زمانی که تیم میزبان مقابل ما 13 دقیقه پنج نفره بازی می کرد، گفتم، زنگ خطر برای فوتبال ایران به صدا در آمده است و باید واقعیت‌ها را ببینیم. من این را گفتم و خیلی راحت مرا از تیم ملی کنار گذاشتند.

سرمربی تیم فوتسال ناشنوایان ایران گفت: تیم فولادماهان در فاصله 2 هفته مانده به پایان مسابقات لیگ فوتسال با بیش از 13 امتیاز اختلاف نسبت به تیم سوم و 40 امتیاز اختلاف نسبت به تیم آخر جدول قهرمان لیگ شد. آیا این لیگ واقعا پویاست؟ زمانی یک لیگ را می توان موفق و پویا خواند که فاصله تیم‌ها در بالای جدول بیشتر از سه یا چهار امتیاز باشد و رقابت تا هفته‌های آخر زنده باشد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه فوتسال ایران برای رشد بیشتر باید حرکت خود را قوی تر از قبل دنبال کند، افزود: دو سال است مرا خانه نشین کرده‌اند و نمی گذارند کار کنم، چرا؟ من مربی تیم هستم و بازیکنان زیادی را به تیم ملی معرفی کرده‌ام، چرا باید در لیگ تیم نداشته باشم.

رعدی در خاتمه تصریح کرد: در لیگ ما چه کسانی مربیگری می کنند؟ همین تیم قهرمان لیگ را چه کسی هدایت می کرد؟ حسین افضلی مربی خوبی است که توانسته تیم فولاد را قهرمان کند اما تا همین چند بازی اخیر فولادماهان روی نیمکت نمی نشست، چون مدرک مربیگری نداشت. نمی دانم امثال من و ناصر صالح چرا باید اجازه مربیگری در فوتسال ایران را نداشته باشیم.