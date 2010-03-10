تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات مسکو شرایط سختی را سپری کرد

رئیس فدراسیون کشتی در حاشیه مراسم استقبال از تیم ملی کشتی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مسابقات جام جهانی 2010مسکو گفت: هشت تیم مطرح دنیا در مسکو حضور داشتند و دو بار مکان مسابقه را تغییر دادند و تیم ایران با شکست حریفان بزرگی چون آذربایجان (قهرمان جهان در سال گذشته)، آمریکا و ازبکستان مقام دوم را کسب کرد.

وی اظهار داشت: تیم ایران شرایط سختی را داشت زیرا روسیه از امتیاز میزبانی بهره مند بود و دو کشتی گیر تیم ما با یک حادثه نتیجه را واگذار کردند ولی ما در مجموع از عملکرد کشتی گیران تیم ملی راضی هستیم.

یزدانی خرم عدم استقبال رسمی از تیم ملی کشتی آزاد که نائب قهرمان جهان شده بود را خواست خود فدراسیون عنوان کرد و افزود: برای بار سوم است که این اتفاق روی می دهد و نظر اکثر اعضای تیم ملی کشتی نیز همین است تا زودتر به شهرستان محل زندگی خود برگردند.