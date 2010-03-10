برنده اسکار فیلمنامه نویسی به دنبال نخستین تجربه کارگردانی

به گزارش مهر از اسوشیتد پرس، فلچر در این باره گفت : به دنبال یک فیلمنامه غیر اقتباسی خوب هستم که بتوانم آن را کارگردانی کنم. در حال حاضر زود است که در این زمینه صحبت کنم اما به زودی شرایط مناسبی برایم فراهم می شود.



فلچر 24 ساعت پس از دریافت غیر منتظره اسکار بهترین فیلمنامه گفت: هنوز هم در حالت ناباوری به سر می برم. احساس بسیار خوبی دارم و رویایم به حقیقت پیوسته است.



فلچر یکی از دو برنده جایزه اسکار بود که در گفتگوهای رسمی پس از دریافت جایزه شرکت نکرد. خود او در این زمینه می گوید کسی از اعضای آکادمی او را برای مصاحبه به پشت صحنه دعوت نکرده است. در حالی که یکی از مدیران رسانه ای مدعی است فلچر پس از دریافت جایزه بلافاصله به صندلی خود بازگشت و ما نتوانستیم او را به اتاق مصاحبه دعوت کنیم.



موفقیت فلچر در مراسم اسکار کلیشه دریافت جایزه اسکار دست کم بیست سال پس از آغاز فعالیت یک فیلمنامه نویس را شکست. "پرشس" نخستین فیلمنامه فلچر بود که به فیلم تبدیل شد و علاوه بر آن جفری فلچر نخستین فیلمنامه نویس سیاهپوستی بود که به دریافت جایزه اسکار نائل آمد.



هم اکنون دومین فیلمنامه فلچر که داستان آشوب مرگبار در زندان آتیکا در دهه 1970 را روایت می کند توسط داگ لایمن در حال تولید است.

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