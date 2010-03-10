به گزارش خبرنگار مهر در قم، فرحناز ترکستانی صبح چهارشنبه پس از بازدید از امکانات فرهنگی و رفاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم، طی نشستی با مسئولان این دانشگاه اظهار داشت: یکی از نکات برجسته دانشگاه علوم پزشکی قم از نظر توسعه امور دانشجویی و فرهنگی، سابقه فعالیت مسئولان معاونت دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه است که میتواند بسترهای رشد این دانشگاه را در حوزههای دانشجویی فراهم کند.
وی حوزه کار فرهنگی را بسیار وسیع دانست و گفت: لازم است سایر معاونتهای دانشگاه نیز در این امر همکاری مناسبی با معاونت دانشجویی و فرهنگی داشته باشند.
ترکستانی فعالیتهای دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قم را مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: دغدغه توجه به امور فرهنگی باید در میان همه مسئولان دانشگاه وجود داشته باشد و لازم است تخصیص اعتبارات در زمینههای دانشجویی و فرهنگی با توجه کامل و نظارت دقیق صورت گیرد.
طرح ارزیابی عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
مسئول امور رفاهی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این جلسه ضمن ابراز خرسندی از حضور در قم و آشنایی نزدیک با روند فعالیتهای فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: طرح ارزیابی عملکرد دقیق فعالیتهای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در وزارت بهداشت، در دست اجراست و بنا داریم این طرح را از دانشگاه علوم پزشکی قم آغاز کنیم.
علی زینیوند یادآور شد: در حال حاضر شاهد کمبود اعتبارات و امکانات دانشجویی در استان قم هستیم و زیرساختهای فضاهای آموزشی در قم به علت تغییر کاربری، از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و این مسئله لزوم توجه بیشتر به وضعیت اعتبارات و امکانات آموزشی دانشگاه را میطلبد.
دستاوردهای دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در این جلسه گزارشی از دستاوردهای این دانشگاه ارائه کرد و افزود: در طول چهار سال گذشته دانشگاه علوم پزشکی قم پیشرفت قابل ملاحظهای از نظر توسعه خدمات و امکانات رفاهی دانشجویان داشت و همچنین توجه ویژهای نسبت به گسترش فعالیتهای فرهنگی شد.
سید شمسالدین حجازی تأسیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، توسعه خوابگاههای دانشجویی، افزایش امکانات رفاهی و گسترش فعالیتهای فرهنگی و اعتقادی در جهت رشد معنوی دانشجویان را از جمله این فعالیتها عنوان کرد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مسئولان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور باید دغدغه توجه به امور دانشجویی و فرهنگی را داشته باشند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، فرحناز ترکستانی صبح چهارشنبه پس از بازدید از امکانات فرهنگی و رفاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم، طی نشستی با مسئولان این دانشگاه اظهار داشت: یکی از نکات برجسته دانشگاه علوم پزشکی قم از نظر توسعه امور دانشجویی و فرهنگی، سابقه فعالیت مسئولان معاونت دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه است که میتواند بسترهای رشد این دانشگاه را در حوزههای دانشجویی فراهم کند.
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