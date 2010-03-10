ایجاد ظرفیت روزانه 45 هزار صندلی برای خط تهران- مشهد در نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل راه آهن با اعلام این خبر گفت: در ایام نوروز روزانه حدود 45 هزار صندلی برای خط تهران- مشهد در نظر گرفته شده است و تا زمان تقاضا باز هم به ظرفیت های ایجاد شده افزوده خواهد شد.

عبدالعلی صاحب محمدی با بیان اینکه امسال 10 رام قطار به خط تهران- مشهد اضافه شده است، افزود: هر ساله علی رغم وجود مشکلات، ظرفیت ها به ویژه در بخش مسافری افزایش می یابد، سال گذشته روزانه 80 رام قطار از تهران به مشهد حرکت می کرد که برای نوروز امسال به 90 رام قطار افزایش یافته است.

وی از خرید سه دستگاه ترن ست از کشور آلمان خبر داد و اظهار داشت: ظرف چند ماه آینده ترن ست های خریداری شده در کارخانه واگن سازی پارس مونتاژ و وارد خطوط ریلی خواهد شد.

معاون وزیر راه و ترابری تاکید کرد: بازسازی به موقع خطوط در طول سال، نگهداری درست، اصلاح گلوگاه های ظرفیتی و دو خطه کردن مسیرها که موجب افزایش ظرفیت ریلی کشور خواهد شد نیز در دستور کار جدی راه آهن قرار گرفته است.