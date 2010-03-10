760 دقیقه برنامه رادیویی و تلویزیونی از مسابقات قرآنی پخش شد

فتاح کمری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: سه برنامه رادیویی و سه برنامه تلویزیونی و یک بخش خبری به طور ویژه به مسابقات سراسری قرآن کریم در خرم آباد پرداخته است.

وی ادامه داد: همچنین بقیه برنامه های صدا و سیمای مرکز لرستان به فراخور موضوع و مخاطب سی و دومین دوره مسابقات قرآن کریم را پوشش دادند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان یادآور شد: کار ضبط و پخش این ویژه برنامه ها همزمان با آیین افتتاح این مسابقات در تاریخ دوازدهم اسفند ماه آغاز و بمدت یک هفته توسط سه گروه پرتابل تلویزیونی، چهار گروه پرتابل رادیویی و بیش از سه گروه خبری ادامه داشت.

کمری خاطر نشان کرد: در این راستا در این مدت بیش از 350 دقیقه برنامه تلویزیونی و 410 دقیقه برنامه رادیویی و 10 گزارش خبری و تولیدی حاصل کار همکاران صدا و سیمای مرکز لرستان بوده است.

وی ادامه داد: این برنامه ها در قالب ویژه برنامه های یاد شده و ارتباط مستقیم با شبکه های قرآن سیما، قرآن و معارف صدای جمهوری اسلامی ایران به صورت روزانه با اجرای مشترک همکاران صدا و سیمای مرکز لرستان و شبکه های سراسری قرآن و معارف صدا و سیما اجرا شد.

به گزارش مهر، سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه آقایان، با حضور 165 نفر از قاریان ممتاز و برجسته کشور در دو رده بزرگسالان و شکوفه ها از 12 تا 18 اسفند ماه جاری، به میزبانی استان لرستان در خرم آباد برگزار شد.

در این دوره از مسابقات 108 نفر در بخش بزرگسالان و 57 نفر در بخش شکوفه ها در رشته های قرائت، ترتیل، حفظ کل و حفظ 20 جزء قرآن کریم که از مسابقات مراحل استانی به مرحله نهایی کشوری راه یافته بودند، حضور داشتند.