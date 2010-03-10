  1. استانها
  2. لرستان
۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۲

کمری:

760 دقیقه برنامه رادیویی و تلویزیونی از مسابقات قرآنی پخش شد

760 دقیقه برنامه رادیویی و تلویزیونی از مسابقات قرآنی پخش شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان از پخش 760 دقیقه برنامه رادیویی و تلویزیونی از مسابقات سراسری قرآن در خرم آباد خبر داد.

فتاح کمری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: سه برنامه رادیویی و سه برنامه تلویزیونی و یک بخش خبری به طور ویژه به مسابقات سراسری قرآن کریم در خرم آباد پرداخته است.

وی ادامه داد: همچنین بقیه برنامه های صدا و سیمای مرکز لرستان به فراخور موضوع و مخاطب سی و دومین دوره مسابقات قرآن کریم را پوشش دادند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان یادآور شد: کار ضبط و پخش این ویژه برنامه ها همزمان با آیین افتتاح این مسابقات در تاریخ دوازدهم اسفند ماه آغاز و بمدت یک هفته توسط سه گروه پرتابل تلویزیونی، چهار گروه پرتابل رادیویی و بیش از سه گروه خبری ادامه داشت.

کمری خاطر نشان کرد: در این راستا در این مدت بیش از 350 دقیقه برنامه تلویزیونی و 410 دقیقه برنامه رادیویی و 10 گزارش خبری و تولیدی حاصل کار همکاران صدا و سیمای مرکز لرستان بوده است.

وی ادامه داد: این برنامه ها در قالب ویژه برنامه های یاد شده و ارتباط مستقیم با شبکه های قرآن سیما، قرآن و معارف صدای جمهوری اسلامی ایران به صورت روزانه با اجرای مشترک همکاران صدا و سیمای مرکز لرستان و شبکه های سراسری قرآن و معارف صدا و سیما اجرا شد.

به گزارش مهر، سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه آقایان، با حضور 165 نفر از قاریان ممتاز و برجسته کشور در دو رده بزرگسالان و شکوفه ها از 12 تا 18 اسفند ماه جاری، به میزبانی استان لرستان در خرم آباد برگزار شد.

در این دوره از مسابقات 108 نفر در بخش بزرگسالان و 57 نفر در بخش شکوفه ها در رشته های قرائت، ترتیل، حفظ کل و حفظ 20 جزء قرآن کریم که از مسابقات مراحل استانی به مرحله نهایی کشوری راه یافته بودند، حضور داشتند.

کد مطلب 1049195

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه