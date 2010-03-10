47 قلم داروی قاچاق به کشور وارد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش محمود کلایه افزود: ما در حوزه تجهیزات پزشکی پیشرفتهای بسیاری داشته ایم ولی واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شود آسیب بزرگی برای این حوزه محسوب می‌شود که باید رسیدگی جدی در این زمینه صورت گیرد.

وی گفت: در حال حاضر بسیاری از تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود، ولی در مواردی مشاهده می شود که حتی کالاهای تولیدی کشورهای خارجی را به داخل وارد می کنند که آسیب بزرگی به بخش صنعت تجهیزات پزشکی وارد می کند.

کلایه با اشاره به برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی خاطرنشان کرد: شرکت تعاونی تولیدی انجمن صنفی به نمایشگاه مجوز لازم را اعطا کرد تا این نمایشگاه با ویژگی خاص فنی از 21 تا 24 خرداد 89 کار خود را شروع کند.

وی، فضای در نظر گرفته برای نمایشگاه را 19 هزار مترمربع ارزیابی کرد و ادامه داد: 20 درصد از افراد حاضر در نمایشگاه شرکتهای خارجی و 30 درصد آنها شرکتهای آزمایشگاهی و مابقی شرکتهای داخلی هستند و با ساختن امکانات برای گردشگران ایرانی و خارجی آنها را در برگزاری این نمایشگاه یاری می کنیم.

کلایه از 120 عضو تاکید شده در تعاونی انجمن تولیدکنندگان خبر داد و افزود: مهم ترین دستاوردهای این نمایشگاه تبلیغ و معرفی امکانات تولید اقتصادی به مصرف کنندگان است که امید است با برگزاری این نمایشگاه مشکلات آنان حل شود.

مدیرعامل شرکت تعاونی اعضای انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی از 47 قلم داروی قاچاق به کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: با وجود تولید با کیفیت در داخل کشور که دارای استانداردها و مجوزهای اتحادیه اروپا هستند 47 قلم داروی قاچاق وارد کشور شده است و باید جلوی این کار گرفته شود تا شرکتهای ایرانی حمایت و کار خود را به خوبی انجام دهند.