تحقق اهداف عالی فرهنگی با حضور کانونهای مساجد حاصل می شود

جواد آرین منش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: از آنجا که جنگ نرم همان جنگ فرهنگی و رسانه ای است باید جامعه را در مقابل آن مصون کرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به این مطلب که تحقق اهداف عالی فرهنگی با حضور تشکل های مردمی مانند کانون های مساجد حاصل می شود، تصریح کرد: برای مشارکت بخش غیردولتی و مردمی زمینه های خوبی در کشور ما بوجود آمده است.

وی از شورای اسلامی از اختصاص 17 ماده از برنامه پنجم به بخش فرهنگ و هنر خبرداد و گفت: در این برنامه چشم انداز روشنی برای تشکل های فرهنگی در آن دیده شده است و در اصل 44 قانون اساسی واگذاری امور به مرم تشویق شده است تا حضور فعالانه ای داشته باشند.

آرین منش در ادامه با اشاره به ماده 34 قانون بودجه در خصوص تعمیق ارزش و فرهنگ مبتنی برآمیزه های دینی افزود: حمایت های مالی وی‍ژه ای در باره بخشودگی بعضی از مالیات های ویژه بخش فرهنگ و هنر و ارایه تسهیلات بانکی و مجوزهای محصولات فرهنگی از دیگر برنامه های پیشنهادی مجلس در سال 89 است.

وی با تأکید براینکه مسجد اصولا در فرهنگ اسلامی محور بوده و هست، تصریح کرد: ما نیازمند گسترش نهادهای غیردولتی و تشکلهای فرهنگی مانند کانون های مساجد هستیم که دولت تنها حمایت و در برخی موارد که نیاز هست نظارت کند.

وی در خصوص فعالیتهای کانونهای فرهنگی، هنری مساجد گفت: در این کانون ها، نیروهای انسانی علاقمند، جوان مسجدی را در زمینه های مختلف آموزش می دهند که دولت اگر با این سیاست عمل کند موفق است یعنی تشکل های مردمی فعال در حوزه فرهنگ را حمایت و تقویت کند.